Pierwszy weekend za nami…ale to dopiero początek!

Za nami pierwszy weekend od otwarcia Kina Światowid po ostatnim lockdownie. Łącznie na seansach odwiedziło nas prawie 500 widzów! Dziękujemy wszystkim za przybycie i obiecujemy, że to nie koniec filmowych atrakcji. Sprawdź, co będzie się działo w najbliższym czasie w elbląskim Kinie Światowid.

Wraca DKF

Po bardzo długiej rozłące powracamy do projekcji w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego im. A. Munka. Spotkanie inaugurujące nowy sezon już 10 czerwca o godzinie 19:00. Zaprezentujemy film „Sound of Metal” Dariusa Madera oraz „Quarantine” Mariusza Wirskiego. W bieżącym sezonie DKF czeka nas około 15 regularnych spotkań, a także takie wydarzenia jak Repliki Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską, projekcje wybranych filmów z Festiwalu Filmów Jednominutowych.

Rusza nowy cykl „Art Beats”

Wszystkich miłośników sztuki zapraszamy na „Art. Beats”. Na początek zobaczymy film dokumentalny „Galeria Uffizi we Florencji: podróż w głąb Renesansu”. Opowieść zaczyna się w miejscu, które symbolizuje przejście od średniowiecza do renesansu – w kaplicy Brancaccich kościoła Santa Maria del Carmine z freskami Masolina i Masaccia i dzieł młodych artystów (Donatello i Brunelleschi), którzy przyczynili się do tej wielkiej rewolucji, stymulowanej przez mecenat rodziny Medyceuszy, szczególnie Wawrzyńca Wspaniałego. Seanse już 17 czerwca o godz. 12 i 18.

Coś dla dorosłych

Filmy z lektorem, dubbingowane lub polskie produkcje za jedyne 10 zł mogą obejrzeć uczestnicy „Wtorkowego Kina Dla Dorosłych”. To cykl seansów skierowany przede wszystkim do seniorów, ale jeżeli znajdą się młodsi chętni, również serdecznie ich zapraszamy. Najbliższe seanse 8 i 22 czerwca.

Nie zapominamy o nieco mniejszych widzach - „44 koty”

Filmowe Poranki to cykl, którego nie może zabraknąć w ofercie Kina Światowid. Zapraszamy najmłodszych widzów na rozśpiewany, włoski serial animowany „44 koty” o codziennych przygodach czterech kotów (Lampo, Milady, Pilou i Klopsika), które razem tworzą zespół muzyczny, nazywany ARCYKOTY. Pierwszy seans odbędzie się 26 czerwca. Historie „44 kotów” będziemy odkrywać przez cztery kolejne miesiące.

Wszystkie informacje oraz aktualny repertuar Kina Światowid można znaleźć na stronie www.kino.swiatowid.elblag.pl

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8-21

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.