Piknik Charytatywny Pierwszy Dzień Wiosny dla Moniki

Piknik zrodził się z potrzeby pomocy elblążance, a obecnie mieszkance Mikołajek, która zeszłego lata ucierpiała na skutek poważnego wypadku samochodowego. Piknik odbędzie się 21 marca w Mikołajkach.

Jej stan zdrowia i obrażenia są poważne, a rehabilitacja konieczna i kosztowna. Pierwsze diagnozy po wypadku brzmiały jak wyrok. Poważnie uszkodzony kręgosłup i porażenie czterokończynowe, do tej pory Monika oddycha wyłącznie przez respirator. Cudem odzyskała pełnię świadomości. Na szczęście jest bardzo silna i wciąż jest nadzieja, że można jej w znacznym stopniu realnie pomóc. Można i trzeba, a jej los w dużej mierze leży w naszych rękach.

Grupa wolontariuszy, przyjaciół Moniki, postanowiła zrobić co w ich mocy, aby pomóc i tak 21 marca na placu Wolności

w Mikołajkach odbędzie się piknik charytatywny, podczas którego zaplanowano:

- stoiska z poczęstunkiem przygotowanym przez szefów kuchni, zarówno gościnnie występujących w Mikołajkach, jak i

lokalnych, pomagać im będą partnerzy i przyjaciele- sponsorzy o wielkim sercu. Swój udział w imprezie zadeklarowali m.in. szefowie kuchni biorący udział w organizowanej w tym czasie w Mikołajkach imprezie Weekend z szefami kuchni, a znajdują się wśród nich m.in. tegoroczni zwycięzcy Olimpiady Kulinarnej IKA w Stuttgarcie Ewa Drzewicka (2 złote medale) czy też Ireneusz Koniuszek i Piotr Zawalich (brązowy medal).

- program artystyczny w wykonaniu uwielbianych lokalnych muzyków, którzy też nie wyobrażają sobie że mogłoby ich

zabraknąć na pikniku Swój udział do tej pory potwierdzili Roman Tkaczyk, zespół Blues 4 Cash oraz Krzysztof Magnuski z zespołem.

- licytacje wartościowych voucherów i fantów, gdzie każdy znajdzie coś specjalnego, zaplanowane są drobne upominki za dobrowolną cegiełkę, jak i wartościowe pozycje, których licytacja prowadzona będzie w przerwach pomiędzy występami.

- zadbamy też o edukację, będą z nami służby, które zorganizują pokazy i warsztaty, mając na uwadze zwłaszcza

bezpieczeństwo najmłodszych. Swój udział potwierdziła Policja, Straż Pożarna oraz Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które edukować będą młodzież jak reagować w sytuacjach zagrożenia oraz w jaki sposób przeprowadzić pierwszą pomoc przedmedyczną.

Impreza będzie miała charakter otwarty i w zupełności charytatywny, wszystkie zebrane fundusze przeznaczone zostaną na rehabilitację Moniki. Każda złotówka może odmienić jej los i pomóc jej w powrocie do domu, gdzie czekają na nią

stęsknione dzieci, mąż i przyjaciele.

Piknik jest inicjatywą oddolną, organizowaną jednak przy pełnym wsparciu i zaangażowaniu władz Mikołajek.

21 marca, godz. 12:00 - 14:30, Mikołajki, plac Wolności

Wszystkie dodatkowe szczegóły znajdują się pod linkami wydarzenia:

Facebook

zbiórka na zrzutka.pl

1% podatku