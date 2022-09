Piosenka francuska dobra na wszystko

W ramach IX Festiwalu Literatury Wielorzecze odbędzie się wieczór z piosenką francuską.

To unikalny kolaż dźwięków i osobowości, łączący muzyków z pasją i zamiłowaniem do piosenki francuskiej. W repertuarze znajda się zarówno klasyczne melodie, zaczerpnięte od Etith Piaf czy Josephine Baker, jak i utwory współczesne – takich wykonawców jak ZAZ. Połączenie pięknego brzmienia akordeonu i charyzmatycznego wokalu przeniesie widzów w paryską atmosferę. Wokalistka zespołu – Daria Zaradkiewicz, to laureatka „Szansy na sukces” oraz licznych festiwali ogólnopolskich i międzynarodowych. Muzykę ma w sercu od dziecka, śpiewa w kilku językach, komponuje i zaraża pozytywną energią.

Mowa o L'APERITIF. Darię i Pawła poznamy w piątek (23 września) w Pubie Sąsiedzi - wstęp wolny.