Po prostu pedagogiczna. 75 lat wyjątkowej biblioteki

Chyba żadna instytucja kultury w Elblągu nie przeprowadzała się tak często jak Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły. Dzisiaj w Ratuszu Staromiejskim emerytowani i obecni pracownicy tej instytucji wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali w Ratuszu Staromiejskim jubileusz jej 75-lecia. Zobacz zdjęcia.

Joanna Kusowska pracuje w bibliotece pedagogicznej od... 37 lat! Zaczęła, gdy jeszcze nie nazywała się warmińsko-mazurska...

– Zaczęłam tuż po maturze. Pracowałam prawie we wszystkich lokalizacjach po 1990 roku – na Pocztowej, Skrzydlatej, św. Ducha i teraz w najnowszej na Saperów – mówi pani Joanna, która w W-MBP zajmuje się gromadzeniem zbiorów. – Chciałam złamać ten stereotyp o tym, że praca w bibliotece jest spokojna i niewymagająca, bo to nie jest prawda. Mamy bardzo wymagających klientów, nauczycieli, studentów, rodziców, wielu seniorów. Nadążamy za wszystkimi zmianami technologicznymi, choć zawsze środków na ten cel mogłoby być więcej, ale dzięki naszej kreatywności i umiejętności wyboru tego, co potrzebne użytkownikom, tak sprawnie działamy – przyznaje.

Monika Kobylińska pracuje w W-MBP od ponad 20 lat, jest obecnie kierownikiem działu udostępniania zbiorów.

– To był bardzo trudny rok, także związany z przenosinami. Czujemy jednak, że dzięki temu bardzo się zgraliśmy, jesteśmy też w wyjątkowym miejscu, które tworzą fajni ludzie – przyznaje. – Pragniemy, by nasi Czytelnicy znaleźli u nas to, czego szukają. Księgozbiór mamy bardzo różnorodny i mamy nadzieję, że biblioteka w nowej lokalizacji będzie dla nich, także dla nauczycieli, odskocznią od codzienności. Zauważamy, że młodzi ludzie wracają do książek, w bibliotece mogą w ciszy i spokoju skupić się, po prostu posiedzieć i spędzić fajnie czas. Taką przestrzeń chcemy tworzyć – dodaje.

Obecni i emerytowani pracownicy Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej świętowali jubileusz jej 75-lecia w Ratuszu Staromiejskim wraz z zaproszonymi gośćmi – przedstawicielami władz i zaprzyjaźnionych instytucji. Jak podkreślała Elżbieta Mieczkowska, dyrektor W-MBP, zmieniały się lokalizacje, przybywały kolejne tysiące książek, setki spotkań z Czytelnikami i użytkownikami, ale nie zmieniało się jedno – zawsze najważniejsi są w bibliotece ludzie.

- Przenieśliśmy się z centrum miasta do dzielnicy, w której nie ma instytucji kultury i stąd postanowiliśmy w tych pięknych pomieszczeniach, dzięki środkom samorządu województwa, prowadzić nie tylko działalność edukacyjną, ale też działalność animacyjną, kulturalną. Cieszymy się, że przestrzeń przy ulicy Saperów 14F dzielimy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, ponieważ już wcześniej przy organizacji wielu wydarzeń w innych lokalizacjach zawsze mogliśmy zaliczyć na wsparcie eksperckie słowo konsultantów tego ośrodka – mówiła Elżbieta Mieczkowska.

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna z okazji swojego jubileuszu uhonorowała medalami 75-lecia przedstawicieli samorządów i współpracujących z nią instytucji. Jeden z medali otrzymała redakcja Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl, za co serdecznie dziękujemy!