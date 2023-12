Poczuć magię świąt z Elbląską Orkiestrą Kameralną

W grudniu elbląscy muzycy zaserwują nam dużą dawkę świątecznych emocji. Wszystko za sprawą koncertu „Magia Świąt”, który odbędzie się w najbliższą niedzielę 10 grudnia o godz. 18 w Teatrze im. A. Sewruka w Elblągu.

Najpiękniejsze świąteczne piosenki zaśpiewa para najlepszych wokalistów musicalowych w kraju - Agnieszka Przekupień oraz Maciej Pawlak. W repertuarze znajdą się popularne piosenki świąteczne zagraniczne oraz polskie. Usłyszymy między innymi: "Let it snow", "Santa Baby", "Na całej połaci śnieg", "Mario, czy już wiesz?". Magiczną aurę muzyczną roztoczą specjalnie dla nas muzycy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej oraz Band pod batutą Andrzeja Borzyma. Wszystko to w przepięknej świątecznej scenerii w Teatrze im. A. Sewruka w Elblągu.

Poczuj Magię Świąt z Elbląską Orkiestrą Kameralną.

10.12.2023, niedziela, 18:00

Magia Świąt

Teatr im. A. Sewruka w Elblągu

Wykonawcy:

Agnieszka Przekupień - wokal

Maciej Pawlak – wokal

Andrzej Borzym – dyrygent

Band

Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in:

"Let it snow"

"Santa Baby"

"Na całej połaci śnieg"

"Mario, czy już wiesz?"

"Jingle Bells"

"O holy night"

Bilety: 90 zł normalny / 75 zł ulgowy / 45 zł studencki

Bilety online dostępne na stronie https://eok.vectorsoft.pl/MSI/mvc/pl.

Bilety Rodzinne, Rodzinne PLUS oraz Grupowe - do nabycia wyłącznie w Kasie EOK.

Rezerwacje: Biuro Koncertowe: Ratusz Staromiejski, pokój 301; telefon: 55 237 47 49, 513 095 840; e-mail: biuro@eok.elblag.eu

Sprawdź Strefę Nowych Tanich Biletów oraz zniżki z Kartą Dużej Rodziny.