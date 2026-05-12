Pod gwiazdami dawnych mistrzów, czyli Noc Muzeów we Fromborku

Sobota, 16 maja, stanie się w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku okazją do podróży w czasie pod hasłem „Pod gwiazdami dawnych mistrzów”. Sprawdź, co przygotowano dla odwiedzających z okazji Nocy Muzeów.

Od godziny 17 w przestrzeni zespołu poszpitalnego Św. Ducha, na terenie Parku Astronomicznego oraz przy Wieży Kopernika na Wzgórzu Katedralnym, goście spotkają dawnego astronoma, kram alchemika, stanowisko z średniowieczną kuchnią, zajrzą do średniowiecznej biblioteki i będą mogli nauczyć się wytwarzania pergaminu oraz renesansowej kaligrafii. Nie zabraknie też atrakcji dla miłośników dawnej broni – będzie średniowieczna zbrojownia oraz walki rycerskie.

Poniżej plan wszystkich atrakcji (godz. 17-24)

Wzgórze Katedralne, ul. Katedralna 8

17.10, 18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20 Seanse astronomiczne

Wejściówki do pobrania w kasie głównej w dniu imprezy, możliwe rezerwacje telefoniczne i mailowe (do 15 maja) (Planetarium)

17.00–21.00 Pracownia średniowiecznego astronoma. O wyposażeniu, mapach i pomiarach opowie dr Michał Górny, historyk mediewista, archeolog, miłośnik techniki średniowiecznej (pod Wieżą Kopernika)

Dział Historii Medycyny w zespole poszpitalnym Św. Ducha, ul. Stara 6

17.00–22.00 Zwiedzanie Szpitala Św. Ducha

Nowa wystawa Żywot mój dzień wczorajszy, który już przeminął. Bolesna nie(obecność) czyli sztuka portretowania zmarłych – kuratorka dr Jowita Jagla

17.00–22.00 W średniowiecznej bibliotece. Prezentację starodruków i ksiąg przedstawi Dariusz Krawczyk, rekonstruktor epoki XV-wieku (kaplica św. Anny)

17.00–20.00 Niezłe ziółka. Warsztaty kaligrafii inspirowanej Herbarzem polskim poprowadzi dr Julian Czurko, historyk sztuki, kulturoznawca, miłośnik sztuki średniowiecza, północnego renesansu i kaligrafii (ogród)

17.00–20.00 Jak pergamin robiono. Wyrabianie pergaminu na tarcze, latarenki i księgi zaprezentuje Bogdan Górny, rekonstruktor i pasjonat dawnego rzemiosła (ogród)

17.30, 18.30, 19.30 O sztukach tajemnych i… mniej tajemnych. Pokazy alchemii w wykonaniu dr. chemii Bartosza Koźniewskiego, alchemika w trzecim pokoleniu i maniaka eksplozji (ogród)

17.30–20.00 Kuchnia epoki Kopernika. Kulinarne tajemnice zdradzać będzie Zorjana Polenik, archeolożka i rekonstruktorka (ogród)

Park Astronomiczny na Żurawiej Górze, Ronin 25

17.00–24.00 Zwiedzanie

17.30, 18.30 Oprowadzania po pawilonach z historycznymi teleskopami

17.00–21.00 Odkryj sekrety Parku Astronomicznego. Gra terenowa dla dzieci w wieku 5–12 lat. Start w pawilonie głównym (recepcyjnym)

17.00–23.00 Zbrojownia rycerska. Warsztaty historyczne dla dzieci i młodzieży z udziałem Pocztu Rycerskiego herbu Sobol (teren parku)

20.00–20.30 Pokaz walk mieczem i tarczą. Wystąpi Poczet Rycerski herbu Sobol (przed pawilonem głównym)

22.00 Pokaz nocnego nieba (przy dobrej pogodzie)

Wstęp do wszystkich obiektów MMK – 5 zł. Pokaz w Planetarium dodatkowo płatny – 5 zł.