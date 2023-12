"Podchodzę do tego jak do koncertu". Nowe teledyski Kasi Łączyńskiej

Z Kasią Łączyńską z Elbląga, która od niedawna pokazuje swoją twórczość muzyczną szerszej publiczności, rozmawialiśmy niedawno na naszych łamach. Wokalistka i pianistka w jednym opublikowała niedawno teledyski do utworów, które sama skomponowała.

- Nagrania wideo są przygotowane w formie live session, jest fortepian, jestem ja. Nie ma żadnych cięć, nawet jeśli na tych nagraniach coś jest nie do końca idealne, coś można byłoby poprawić, jest to pozostawione, żeby było żywe i prawdziwe. Tak naprawdę podchodzę do tego jak do koncertu - mówi Kasia Łączyńska, której pierwsze teledyski ukazały się niedawno w sieci.

Na kanale YouTube dostępnych jest 5 utworów: Dom, Czułość, Jedno, Senne oraz Czas. Jak podkreśla elblążanka, warto oglądać je w tej kolejności, tworzą wtedy pewną całość. Tak mówi o dalszych muzycznych planach:

- Chciałabym przygotować większe aranżacje dla moich utworów. Jeśli chodzi o występowanie na scenie, chcę rozbudowywać moje piosenki o improwizację fortepianową. Planuję w kolejnym roku koncertować, wystąpić m. in. w instytucjach kultury w Elblągu.

