Pogrzeb Żuru i Śledzia. Wielkanocny Jarmark Sztuki Ludowej już 2 kwietnia

Świąteczne przysmaki, wielkanocne ozdoby, wyjątkowe rękodzieło czy nietuzinkowe upominki dla najbliższych. Serdecznie zapraszamy na Wielkanocny Jarmark Sztuki Ludowej Pogrzeb Żuru i Śledzia, który już 2 kwietnia odbędzie się w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

W tegorocznej edycji imprezy weźmie udział 50 lokalnych wystawców z rękodziełem i 11 z żywnością regionalną. Przyjadą do nas z Ustki, Malborka, Starego Pola, Nowego Dworu Gdańskiego czy Kisielic. Pojawią się także uzdolnieni elblążanie.

Podczas jarmarku będą oni prezentować własnoręcznie wykonane wyroby: ceramikę, biżuterię, dekoracje i stroiki świąteczne, ręcznie malowane ubrania, świece sojowe czy naturalne kosmetyki. Oczywiście nie zabraknie także regionalnych przysmaków, żywności naturalnej i wielkanocnych frykasów. Na Kiermaszu Żywności Tradycyjnej mieszkańcy będą mogli zaopatrzyć się w: wypieki, wędliny, pierogi, kwas chlebowy, miody czy sery.

Nie zapominamy także o najmłodszych elblążanach! Podczas zakupów dorosłych, dzieci będą mogły miło spędzić czas na zajęciach plastycznych, które będą odbywały się pod opieką naszych doświadczonych animatorów.

Zapraszamy w niedzielę - 2 kwietnia w godzinach od 10:00 do 17:00. Wielkanocny Jarmark Sztuki Ludowej Pogrzeb Żuru i Śledzia to idealna okazja, by znaleźć niepowtarzalne upominki dla bliskich, a także kupić smakołyki na świąteczny stół.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (55) 611-20-59 lub adresem e-mail: aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl.

Termin | 2 kwietnia 2023 r. (niedziela), godz. 10-17

Miejsce | sala widowiskowo-sportowa, hol dolny, CSE „Światowid” w Elblągu