Pogrzeb Żuru i Śledzia. Zapraszamy wystawców na Wielkanocny Jarmark Sztuki Ludowej 2024

Świąteczne przysmaki, wielkanocne ozdoby, wyjątkowe rękodzieło czy nietuzinkowe upominki dla najbliższych. Serdecznie zapraszamy na Wielkanocny Jarmark Sztuki Ludowej Pogrzeb Żuru i Śledzia, który odbędzie się 24 marca w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Na zgłoszenia chętnych wystawców czekamy do 1 marca.

Do zaprezentowania swoich wyrobów zapraszamy twórców ludowych, galerie, instytucje, gospodarstwa agroturystyczne bądź osoby indywidualne, zajmujące się rękodziełem, rzemiosłem oraz wyrobem produktów żywności naturalnej i tradycyjnej.

Podczas jarmarku będą oni prezentować własnoręcznie wykonane wyroby: ceramikę, biżuterię, dekoracje i stroiki świąteczne, ręcznie malowane ubrania, świece sojowe czy naturalne kosmetyki. Oczywiście nie zabraknie także regionalnych przysmaków, żywności naturalnej i wielkanocnych frykasów. Na Kiermaszu Żywności Tradycyjnej mieszkańcy będą mogli zaopatrzyć się w: wypieki, wędliny, pierogi, kwas chlebowy, miody czy sery. Zapraszamy w niedzielę - 24 marca 2024 r. w godzinach od 10:00 do 17:00.

Zgłoszenia wystawców przyjmowane są do 1 marca 2024 r. bądź do wyczerpania miejsc. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania na stronie internetowej www.swiatowid.elblag.pl lub w siedzibie CSE „Światowid” w Elblągu przy pl. Jagiellończyka 1 w Elblągu.

Więcej informacji można uzyskać także pod numerem tel. (55) 611-20-59 lub pod adresem e-mail: aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl

Termin | 24 marca 2024 r. (niedziela), godz. 10:00-17:00

Miejsce | sala widowiskowo-sportowa, hol dolny, CSE „Światowid” w Elblągu