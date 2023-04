"Pojednanie i miłość to przesłanie Anioła nad Elblągiem”

"Anioł nad Elblągiem" na Placu Dworcowym, fot. Mikołaj Sobczak

- Niech zainspiruje nas on do przyjęcia z szacunkiem i miłością obecnych pokoleń, które nadają temu miastu nowe, silne, patrzące w przyszłość oblicze. Budujemy pokój we wspólnocie i wzajemnym zaufaniu - mówiła Marie-Luise Salden, której obraz pn. "Anioł nad Elblągiem" odsłonięto w sobotę (22 kwietnia) na Placu Dworcowym.

Autorką obrazu jest Marie-Luise Salden (Salewska), artystka urodzona w roku 1939 w Elblągu. W czasie wojny, jako pięciolatka opuściła Elbląg. Aktualnie mieszka w Republice Federalnej Niemiec, gdzie zajmuje się pracą artystyczną i edukacją muzealną. Jak mówi, mimo trudnej historii i wielu bolesnych wspomnień, czuje się emocjonalnie związana z Elblągiem i jego mieszkańcami, dlatego też przekazała w darze „swojemu miastu” dzieło, które ma dla niej wymiar symboliczny. Jego reprodukcję w sobotę odsłonięto na Placu Dworcowym. - Czuję głęboką radość jako twórczyni tej pracy i dziękuję za ten honor. W styczniu 1945 roku uciekły stąd tysiące mieszkańców Elbląga, również ja, jako pięciolatka. Od 2022 roku przybywają tu tysiące osób z Ukrainy szukając schronienia. Pojednanie, ochrona, błogosławieństwo i miłość to przesłanie „Anioła nad Elblągiem”, które z miłością przedstawiam dziś mojemu rodzinnemu miastu. To także okazywanie szacunku i honoru pokoleniom, które żyły tu w przeszłości i kształtowały obraz tego starego miasta. Niech zainspiruje nas on do przyjęcia z szacunkiem i miłością obecnych pokoleń, które nadają temu miastu nowe, silne, patrzące w przyszłość oblicze. Budujemy pokój we wspólnocie i wzajemnym zaufaniu - mówiła Marie-Luise Salden, podczas odsłonięcia obrazu. W uroczystości uczestniczyła Birgit von Hellfeld z Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec z Gdańska. - Cieszę się z idei i pomyślnej jej realizacji. Dzisiaj i na zawsze w tym polskim mieście udało się pokazać światu piękny gest przyjaźni i bliskości pomiędzy obecnymi mieszkańcami miasta i jego dawnymi, niemieckimi obywatelami - mówiła Birgit von Hellfeld. Za przekazanie Elblągowi obrazu podziękował artystce prezydent Elbląga. - Znalazł on swoje miejsce na Placu Dworcowym, z którym kojarzy pani swój wyjazd z rodzinnego Elbląga. Uważam, że wielu elblążan w tych czasach wojennych przeżywało podobne doświadczenia - mówił m. in. Witold Wróblewski. Wkrótce więcej zdjęć z wydarzenia.

daw