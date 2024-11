Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu serdecznie zaprasza na wyjątkowe wydarzenia artystyczne w ramach projektu „Połączeni sztuką". Już w grudniu odbędą się: multimedialny wernisaż i spektakl. Działania te będą finałem trzech niezwykłych warsztatów i konkursu „Przystanek street-art". Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, więc nie przegapcie okazji, by doświadczyć sztuki na żywo.

Projekt „Połączeni sztuką" w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu to okazja do odkrycia nowych form artystycznych, które inspirują i pobudzają wyobraźnię. W grudniu uczestnicy i miłośnicy sztuki będą mieli możliwość zobaczenia efektów warsztatów, konkursów i spotkań artystycznych w postaci multimedialnego wernisażu oraz spektaklu. Każde z wydarzeń dostarczy wyjątkowych wrażeń estetycznych i refleksji nad sztuką współczesną, street-artem oraz minimalizmem. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy, co pozwala każdemu zanurzyć się w świecie sztuki!



- 3 grudnia 2024, godz. 18:00 – Wernisaż wystawy „Przestrzenie wyobraźni", Galeria Nobilis

Wystawa „Przestrzenie wyobraźni" to efekt konkursu „Przystanek street-art", w którym uczestnicy przedstawiali swoje fotograficzne interpretacje tego pełnego energii i wyrazu nurtu sztuki. W Galerii Nobilis na wernisażu zobaczymy multimedialne prezentacje zdjęć, które stanowią nie tylko dokumentację konkursu, ale także artystyczną podróż przez różnorodne spojrzenia na miejską przestrzeń. Wystawa daje szansę na refleksję nad rolą sztuki ulicznej i jej miejscem w codziennym życiu. To wydarzenie obowiązkowe dla miłośników sztuki nowoczesnej i miejskiego krajobrazu!



- 9 grudnia 2024, godz. 17:00 – Spektakl powarsztatowy „Przystanek minimalizm", Scena na Piętrze

Spektakl „Przystanek minimalizm" to wynik pracy warsztatowej, podczas której uczestnicy zgłębiali zasady minimalizmu w sztuce, wykorzystując formy teatralne do ich wyrażenia. Spektakl na Scenie na Piętrze wciągnie widzów w świat sztuki, w którym mniej znaczy więcej, a proste gesty i oszczędne środki wyrazu stają się kluczem do zrozumienia emocji. Uczestnicy warsztatów, wspólnie z reżyserem, stworzyli kameralne przedstawienie pełne subtelnych napięć i refleksji, które pozostawią widzów z uczuciem głębokiego zaciekawienia i chęcią dalszej eksploracji minimalistycznych form wyrazu.



- 9 grudnia 2024, godz. 18:00 – Wernisaż wystawy "Myśl ujęta w obraz", Hol Główny CSE „Światowid” w Elblągu

Wystawa „Myśl ujęta w obraz" prezentuje prace fotograficzne powstałe podczas warsztatów „Przystanek konceptualizm". Zdjęcia, które zobaczymy w holu głównym „Światowida”, to prace inspirowane konceptualizmem – nurtem, który stawia ideę ponad formą. Każda fotografia jest zaproszeniem do dialogu i próbą uchwycenia myśli poprzez obraz, tworząc jednocześnie przestrzeń do interpretacji i własnych refleksji. Wystawa daje widzom możliwość zastanowienia się nad znaczeniem sztuki konceptualnej i jej miejscem w naszym życiu.



Projekt „Połączeni sztuką" to okazja, by zanurzyć się w świecie współczesnej sztuki i docenić prace artystów, którzy poprzez różnorodne media opowiadają nam o swoich fascynacjach. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Elbląga i okolic, by wspólnie cieszyć się sztuką, która porusza, inspiruje i pozwala spojrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy. Wstęp wolny – dołączcie do nas, by odkryć piękno minimalizmu, konceptualizmu i sztuki ulicznej w niezwykłej, artystycznej atmosferze!



