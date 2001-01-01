UWAGA!

Policjanci z Elbląga odnaleźli rannego rowerzystę

 Elbląg, Policjanci z Elbląga odnaleźli rannego rowerzystę

Funkcjonariusze z prewencji uczestniczyli 27 sierpnia w poszukiwaniach 41-latka, który poruszał się rowerem po Bażantarni. Na leśnej drodze mężczyzna przewrócił się, doznając urazu nogi. Wtedy zadzwonił pod alarmowy numer 112.

Mężczyzna nie mógł o własnych siłach wydostać się z lasu, a gdy zapadł zmrok, nie był w stanie określić też dokładnego miejsca, w którym się znajduje. Miał na szczęście przy sobie telefon komórkowy, przy pomocy którego wezwał pomoc.

- Policjanci w ciągu niecałych dwóch godzin ustalili jego miejsce położenia i dotarli do niego. Okazało się, że przemieszczając się, znalazł się w środku lasu w okolicach miejscowości Stoboje - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu.

- Mężczyzna znajdował się około 5 kilometrów od miejsca, do którego udało się dojechać radiowozem - mówi jeden z policjantów uczestniczących w poszukiwaniach.

Policjanci wyznaczyli najkrótszą drogę przez las, która nie obejmowała żadnego szlaku. Gdy dotarli do niego, 41-latek oświadczył, iż po zmroku zjechał ze szlaku i zabłądził, po czym w ciemnościach przewrócił się i doznał urazu kolana, co uniemożliwiało mu dalsze poruszanie się.

41-latkowi udzielono pomocy i po wyznaczeniu innej trasy powrotu, pomagając mu w poruszaniu się przemieszczono w kierunku sanktuarium w Stagniewie. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który zbadał 41-latka i opatrzył. Na szczęście cała historia miała swój szczęśliwy koniec.

- Wybierając się do lasu, warto zabrać ze sobą telefon komórkowy i zadbać, by był on naładowany - apelują policjanci.

informacja KMP w Elblągu

  • telefon i sete na znieczulenie
  • Sanktuarium znajduje się w Stagniewie, nie w Stobojach.... Stoboje nawet nie graniczą z Bażantarnią, czy w Policji mapy nie mają że wypisują takie geograficzne bzdury???
  • Oj tam zaraz mapy nie mają.. myślisz, że mają tyle czasu co ty gapić się w te mapy, trzeba człowieka ratować. jepiej skomentuj, że dobrze, że odnaleźli, pomogli... drugim razem możesz być to ty- a nie czepiasz się o bzdury , nie przechodzi przez gardło... dzięki za pomoc
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    3
    0
    Dobra robota(2025-08-28)
  • artysta rowerowy
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    0
    zenekspodsklepu(2025-08-28)
