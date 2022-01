Polskie i światowe przeboje lat 20 i 30 

W Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym kino było jednym z najbardziej lubianych sposobów spędzania wolnego czasu. Gwiazdy filmowe były wynoszonymi na piedestały ikonami, na filmy z Dymszą, Bodo, Żabczyńskim, Ordonówną chodzili wszyscy. Niezwykły rozwój przeżywały również operetki, rewie i kabarety. Polska muzyka tamtych lat idealnie wpisała się w obowiązującym wówczas model rozrywki – lekkiej, skrojonej pod mieszczańskie gusta, a jednak obdarzonej osobliwym urokiem, wdziękiem, a niekiedy i smakiem.

W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych królował jazz. Stamtąd pochodził jeden z najbardziej rozpoznawalnych muzyków tego gatunku, który upowszechnił jazz na całym świecie: wokalista i trębacz Louis Armstrong. Lata 30. to era swingu. Powstają cieszące się popularnością musicale - jedyna rdzennie amerykańska forma muzyczno – teatralna. Nie słabną powstające standardy jazzowe wykonywane przez Freda Astaire, Elle Fitzgerald czy Louisa Armstronga.

W Polsce muzykę jazzową popularyzowało radio, w którego programie w 1937 roku jazz zajmował najwięcej czasu antenowego z programów muzycznych. Pod koniec lat 30. pojawiła się w Polsce swingowa faza jazzu, uprawiana przez big bandy Henryka Warsa czy Jerzego Petersburskiego.

12 lutego 19:00, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy:

Karolina Leszko - wokal (uczestniczka The Voice of Poland, Must Be The Music, THE FOUR. W 2017 roku wystąpiła w koncercie DEBIUTY podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. 2019 roku na koncercie Michela Buble w krakowskiej arenie, Karolina spełniła jedno ze swoich największych marzeń. Podczas wspólnego wykonania piosenki When I Fall In Love artysta porównał jej głos do Celine Dion. Duet ten stał się medialną sensacją - zarejestrowany film w ciągu kilku dni osiągnął ponad milion odsłon).

Daniel Cebula-Orynicz - wokal (Finalista 6. edycji programu The Voice of Poland, wokalista, wykładowcą akademickim, trener zespołów wokalnych. Występuje w produkcjach musicalowych Teatru Rozrywki w Chorzowie).

Ariel Ludwiczak - dyrygent Absolwent Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku klasie dyrygentury prof. Wojciecha Rajskiego. Ukończył także studia podyplomowe w specjalności Zarządzanie w kulturze na wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Stypendysta i uczestnik zimowej edycji LPP Erasmus i ABAM w Tallinie (Estonia) w 2009 roku dotyczącej interpretacji oraz wykonawstwa muzyki współczesnej. Jako dyrygent i organizator wydarzeń kulturalnych aktywnie udziela się w życiu artystycznym pomorza i nie tylko, ściśle współpracując z instytucjami kultury.

Dariusz Herbasz- saksofon tenorowy

Artur Jurek- fortepian

Jarosław Stokowski- kontrabas

Michał Lasota- perkusja

oraz Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in.

Polskie i światowe przeboje lat 20. i 30, a wśród nich m.in. „Tango milonga” , „Na pierwszy znak”, „To ostatnia niedziela”, „Paper moon”.

Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu

Bilety: 60 zł (normalny), 50 zł (ulgowy). Bilety można również nabyć online, na stronie.

