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Polsko-brytyjska jam session w Krypcie

 Elbląg, Na zdjęciu Piotr Lemańczyk i Atzmon,
Na zdjęciu Piotr Lemańczyk i Atzmon, Fot. Dominik Żyłowski

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki zaprasza do Klubu Krypta na kolejną sesję jazzową. Tym razem międzynarodowe trio, polsko-brytyjskie, które w znakomitej większości wieczoru zaprezentuje własny materiał. Czwartek, 10 września, godz. 19. Wstęp wolny.

Skład projektu to wybitni artyści, znani szerokiej publiczności: Gilad Atzmon - saksofon, Piotr Lemańczyk - kontrabas i Adam Golicki - perkusja.

 

Czwartek 10 września, godz. 19.00. Wstęp wolny.

 

Wydarzenie zorganizowano przy wsparciu Samorządu Miasta Elbląg

 

 


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