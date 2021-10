„Pomiędzy ciszą” – występ muzyczny Katarzyny Badyny

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza 27 listopada, o godz. 19.00 na występ muzyczny Katarzyny Badyny znanej również pod pseudonimem artystycznym Cathrene Moon. Koncert odbędzie się w ramach nowego cyklu Światowida pod nazwą „Spotkania z muzyką”. Wstęp jest bezpłatny.

„Spotkania z muzyką” to nowa propozycja w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Naszym celem jest organizacja cyklicznych prezentacji muzycznych młodych artystów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Będą to prezentacje zarówno instrumentalne, jak i instrumentalno-wokalne.

27 listopada w Galerii Nobilis w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, zobaczymy Katarzynę Badynę występującą pod pseudonimem artystycznym Cathrene Moon. W trakcie występu pt. „Pomiędzy ciszą” usłyszymy piosenki autorskie artystki, ale i covery znanych artystów.

Katarzyna Badyna (Cathrene Moon) – elblążanka z muzyką związana od zawsze. Pierwsze kroki stawiała w chórze szkolnym, kościelnym oraz akademickim. Przez wiele lat występowała na licznych imprezach okolicznościowych oraz tematycznych, poszukując własnych muzycznych inspiracji.

- Jestem muzykiem intuicyjnym, amatorem i z pasji do muzyki tworzę autorskie utwory. Od kilku lat gram na gitarze klasycznej i akustycznej. Świat muzyki przenosi mnie w inny wymiar, ubarwia otaczającą rzeczywistość. Pozwala się wyciszyć w pędzie otaczającego nas świata. Dużą wagę przywiązuję do znaczenia słowa w przekazie utworu. Prezentowane utwory są wynikiem mojego rocznego muzycznego projektu. Zaprezentuję piosenki autorskie, więc będzie to mój debiut, którym pragnę się z Państwem podzielić. Zapraszam do muzycznej podróży - opowiada artystka.



Data i godzina: 27 listopada, godz. 19.00



Miejsce i organizator: Galeria Nobilis | Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu