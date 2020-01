Pomóż Mai Kapłon stanąć na nogi

W niedzielę, 19 stycznia o godz. 17:30 w Klubie Sztuki Alternatywnej Protokultura w Gdańsku odbędzie się koncert pn. "Ratujemy Maję Kapłon". Maja jest finalistką 8. edycji The Voice of Poland i zbiera pieniądze na bardzo kosztowną operację kręgosłupa.

Pomysł na to dedykowane Mai wydarzenie powstał z inicjatywy znajomych m.in. Marty Gałuszewskiej i Michała Landowskiego. Maja jest finalistką 8. edycji The Voice of Poland. Prezentowała tam m.in. swój utwór „Plaża nad Wisłą”. W finale tym wzięli też udział Marta Gałuszewska i Michał Szczygieł (oboje brali już udział w kilku wcześniejszych występach/koncertach organizowanych dla wspierania akcji zbierania środków na operację Mai, wezmą też udział w koncercie w Gdańsku).

Maja urodziła się z zaawansowaną skoliozą. Z tego powodu przeszła w życiu 18 operacji, z czego wstawienie metalowego pręta wspomagającego jej kręgosłup miał być tą ostatnią. Niestety pręt ten pękł i naciska na jej narządy wewnętrzne, w tym płuca. Jej jedyną szansą jest operacja w Nowym Jorku za 5,5 mln zł.

Podczas koncertu wystąpią: Michał Szczygieł – finalista 8. edycji The Voice of Poland, Marta Gałuszewska – finalista i laureatka 8. edycji The Voice of Poland, Dominika Chmielińska – uczestniczka 8. edycji The Voice of Poland i Alicja Szemplińska – finalistka i laureatka 10. edycji Voice of Poland.

Wejście: cegiełka na leczenie Mai w wysokości 20 zł. Więcej informacji na Facebooku.

Maję można wesprzeć wpłacając pieniądze na stornie Się pomaga.

Maję wesprzeć można także kupując płytę (cały dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na leczenie Mai).