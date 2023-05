Powraca Elbląski Festiwal Organowy

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne oraz parafia pw. świętego Wojciecha w Elblągu zapraszają na Elbląski Festiwal Organowy. Koncerty odbędą się 21 i 28 maja oraz 4 czerwca. Wstęp na wszystkie jest bezpłatny.

Od 1980 r. do około 2000 r. w Elblągu odbywały się festiwale organowe, jednak z różnych powodów zaprzestano ich organizowania. - Na początku był festiwal organowy we Fromborku. Następnie był pomysł, aby takie koncerty odbywały się również w Elblągu. Pierwszy Elbląski Koncert Organowy odbył się w 1980 roku, a jego organizatorem było Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. Koncerty oprócz Elbląga odbywały się również w Stegnie oraz w Kwidzynie. Gdy Elbląg stał się miastem wojewódzkim, ETK organizowało międzynarodowe festiwale organowe we Fromborku, trwało to do 1996 roku – mówi Teresa Wojcinowicz, prezes zarządu Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Niestety, musiano zrezygnować z organizacji festiwali organowych w Elblągu m. in. ze względów finansowych. - Kwidzyn z organizacji koncertów organowych zrezygnował z podobnych przyczyn. Stegna wróciła do ich organizacji najszybciej, doskonale rozwija się fromborski festiwal. Kamil Zimnicki oraz Bartosz Skop wyszli z inicjatywą, aby reaktywować koncerty organowe w Elblągu. Negocjacje trwały dość długo, a ostatecznie pieniądze na organizację wydarzenia udało się pozyskać z Fundacji PZU - dodaje Teresa Wojcinowicz.

Koncerty odbędą się w kościele św. Wojciecha w Elblągu, przy ul. Wiejskiej. - To świątynia wzniesiona w stylu neogotyku warmińskiego, która została wyposażona w bezcenne sprzęty liturgiczne, m. in. w trzy neogotyckie ołtarze, czy zespół witraży wykonanych w królewskim warsztacie sztuki kościelnej Franca Mayera. Kościelne organy zbudowała elbląska firma Eduard Wittek. Są one niewielkie, ale wartościowe. Posiadają 16 głosów, czyli palet barwowych, które można ze sobą dowolnie łączyć. Obecnie instrument ten jest jedynym zachowanym ze zbioru organów elbląskich sprzed 1945 roku. Jest to oczywiście zabytek, organy reprezentują styl romantyczny kręgu niemieckiego. Świetnie nadają się do organizacji koncertów - mówi Bartosz Skop, kierownik artystyczny festiwalu i jego główny inicjator.

Organy w kościele św. Wojciecha, fot. Anna Dembińska

Podczas pierwszego koncertu (21 maja) wystąpi łotewska organistka i kompozytorka Renāte Stivriņa. Specjalizuje się w kompozycji chóralnej, choć ma w swoim dorobku również utwory organowe, orkiestrowe oraz elektroniczne, a także ścieżki dźwiękowe do filmów krótkometrażowych i animowanych. Jej twórczość, zarówno wokalna, jak i instrumentalna, odwołuje się do tematyki religijnej i nawiązuje stylistycznie do tradycji muzyki sakralnej. Jedną z inspiracji kompozytorki stanowi także malarstwo. Ukończyła Łotewską Akademię Muzyczną Jāzeps Vītols, gdzie studiowała kompozycję u Artursa Maskatsa, fortepian u Raffi Kharajanyana, i uzyskała tytuł licencjata kompozycji. Od 2009 roku studiowała kompozycję magisterską w krakowskiej Akademii Muzycznej u Józefa Rychlika, a także muzykę filmową i sztukę audiowizualną w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Brała udział w kursach mistrzowskich prezentowanych przez Dana Paula Perna w Międzynarodowym Młodzieżowym Łotewskim Obozie Muzyków w Ogre (2004), mistrzowskich kompozycjach w Trebnicach z Dietrichem Mackiem i Alexisem Agrafiotisem (Niemcy, 2007). Jest laureatką nagrodód w wielu lokalnych konkursach kompozytorskich. Współpracowała z Łotewską Narodową Orkiestrą Symfoniczną, Wrocławską Orkiestrą Kameralną Leopoldinum , wieloma łotewskimi chórami i zespołem wokalnym Anima Solla. Jej muzyka była wykonywana na festiwalu kompozytorów w Krakowie (2009–2010), krakowskim festiwalu animacji Ofafa (2011), a także festiwalach chóralnych w Słowenii, Słowacji, Austrii i Włoszech. W 2015 roku z inicjatywy Ambasady Republiki Łotewskiej, na organach wraz z Santą Stivrina (skrzypce), wykonała w Warszawie Koncert Adwentowy.

Podczas drugiego z koncertów (28 maja) wystąpi Krzysztof Urbaniak, a trzeciego (4 czerwca) Aleksandra Podwojska (sopran) i Patryk Podwojski (organy).

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym wydarzenia