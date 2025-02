Powrót do Bullerbyn

„Dzieci z Bullerbyn“ to klasyka literatury dziecięcej. Jak przygody szwedzkich urwisów wypadną na scenie elbląskiego teatru będzie można się przekonać już niebawem. Premiera spektaklu w najbliższą sobotę (1 marca). Zobacz zdjęcia.

Pamiętacie ich: Lisę, Annę, Britte oraz Lassego, Bossego i Ollego (potem pojawiła się też mała Kerstin)? - sympatyczne dzieci z Bullerbyn, małej osady gdzieś w Szwecji. Ich przygody opisała szwedzka pisarka Astrid Lindgren w... 1947 r. I od kilku już dekad ich przygody bawią dzieci na całym świecie.

Szóstka sympatycznych urwisów spotyka się po latach w Bullerbyn i dają się ponieść wspomnieniom. Na powrót do mitycznej krainy zaprasza elbląski Teatr im. A. Sewruka. W najbliższą sobotę (1 marca) o godzinie 16 odbędzie się premiera „Dzieci z Bullerbyn“ w reżyserii Andrzeja Chichłowskiego i adaptacji Krzysztofa Jaślara.

- To nie będzie „ramotka“. Nie umieściliśmy akcji w określonym czasie. Przedstawienie oparte jest przede wszystkim na wyobraźni. Jest parę takich elementów scenograficznych, gdzie dzieci same sobie stwarzają przedmioty do zabawy. - mówił Andrzej Chichłowski. - Aktorzy robią tutaj cuda. Skupiliśmy się na emocjach.

W spektaklu zobaczymy Martę Pietkę, Patrycję Bukowczan, Karinę Węgiełek, Dominika Blocha, Jakuba Kondrata, Juliana Knafa, Martę Masłowską i Artura Hauke. Za scenografię i kostiumy odpowiada Andrzej Trześniewski, za muzykę Filip Jaślar, Roman Hudaszek i Bartosz Krzywda. Choreografię opracowała Wioletta Suska.

To jednak nie koniec niespodzianek elbląskich aktorów dla dzieci. Z okazji Dnia Dziecka) premierę będzie miał „Mały Książę“ w reżyserii Cezarego Domagały.