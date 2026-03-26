Powrót głowy figury Apostoła Jakuba Starszego do Malborka

To był ważny dzień dla Muzeum Zamkowego w Malborku. Zaginiona po wojnie głowa figury św. Jakuba, po wielu latach starań powróciła do kościoła na Zamku Wysokim. Dla Muzeum to wyjątkowe wydarzenie, które wymagało uroczystej oprawy. 25 marca do zamku tłumnie przybyli goście, by osobiście być świadkami tego uroczystego powrotu.

W trakcie spotkania wypowiadali się dr hab. Janusz Trupinda, Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku; dr Michał Kurkowski, Kustosz z Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego Muzeum Zamkowego w Malborku; Aleksandra Siuciak, koordynator projektu "Straty" z Muzeum Zamkowego w Malborku oraz Anna Olkowska-Jacyno Wicewojewoda Pomorska i Pan Marek Charzewski Burmistrz Malborka.

Na spotkaniu poruszono tematykę kolegium apostolskiego z kościoła na Zamku Wysokim. W skład tego kolegium wchodzi wspomniany św. Jakub, którego głowa w niewyjaśnionych okolicznościach zaginęła w latach powojennych. Została odnaleziona w 1958 roku w Niemczech. Próby jej odzyskania zajęły wiele lat. Dopiero działania realizowane w ramach Projektu Straty doprowadziły do wpisania tego zabytku w grudniu 2022 roku do Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Dzięki pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego głowa figury Apostoła Jakuba Starszego w grudniu 2025 roku powróciła do Polski i została przekazana do zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku.

Formalne przekazanie głowy figury nastąpiło 3 grudnia 2025 we wnętrzach Zamku Królewskiego w Warszawie. Był to wielki sukces dyplomatyczny pomyślnie kończący wieloletnie starania o odzyskanie kolejnych niegdyś utraconych dóbr kultury.

Po zakończeniu części merytorycznej spotkania Pan Dyrektor zaprosił przybyłych gości na Zamek Wysoki, gdzie w kościele odbyło się uroczyste odsłonięcie głowy figury. Znajduje się ona w gablocie, poniżej pozostałej części figury. Jest to spowodowane faktem, iż głowa znajduje się w Muzeum w formie depozytu. MZM czyni starania by docelowo głowa figury przeszła na własność Muzeum i trafiła na swoje miejsce, czyli na tors św. Jakuba.

