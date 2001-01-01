Pożegnanie lata w Tolkmicku

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku zaprasza wszystkich mieszkańców i gości na wyjątkowe wydarzenie "Pożegnanie lata", które odbędzie się 30 sierpnia na terenie M-GOK.

Tegoroczne lato w Tolkmicku było szczególne. Niestety, ze względu na powódź, która dotknęła naszą miejscowość, nie mogliśmy spotkać się na imprezie pn. „Sylwester latem”. Był to trudny czas dla całej społeczności, ale jednocześnie pokazał, jak wielką siłę mamy razem. Teraz wracamy – z jeszcze większą energią.

Program wydarzenia został przygotowany tak, aby każdy znalazł coś dla siebie. Od godz. 18 najmłodsi będą mogli korzystać z darmowych dmuchańców oraz spotkać się z pasjonatami z grupy Shadow Riders i ich zmotoryzowanymi przyjaciółmi.

W programie wieczoru nie zabraknie rozrywki na najwyższym poziomie. Od godz.19na scenie usłyszymy duet wokalny AireS. A zaraz po nim wystąpią artyści, znani z desek największych muzycznych teatrów w Polsce – Barbara Melzer, Beata Wyrąbkiewicz, Rafał Drozd i Wojciech Dmochowski - zabiorą publiczność w taneczną podróż przez przeboje z różnych dekad. Po koncercie Tolkmicko zaprasza na zabawę taneczną pod chmurką z DJ-em.

Wydarzenie ma charakter otwarty – wstęp jest bezpłatny.

Pożegnanie lata to nie tylko okazja do dobrej zabawy, ale również do tego, aby znów poczuć jedność naszej społeczności. Wspólne spotkania, muzyka i radosna atmosfera to najlepszy dowód na to, że mimo trudności potrafimy cieszyć się chwilą i być razem. Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych – spotkajmy się 30 sierpnia i zakończmy wakacje w wielkim stylu!