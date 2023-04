Poznaj powojenny Elbląg na wystawie multimedialnej

Życie codzienne w powojennym Elblągu było trudnym i wymagającym doświadczeniem. Nie wszyscy mu sprostali, ale tuż po zakończeniu działań wojennych wiosną 1945 roku, miasto zaczęło przyciągać nowych mieszkańców – dziś mówimy o nich pionierzy. Jak to miasto wyglądało? Co zastali nowi mieszkańcy? Można się tego dowiedzieć z multimedialnej wystawy „Oswoić miasto. Życie codzienne elblążan w latach 1945-49”. Wystawa czynna w każdą środę od 12 do 20.00. Wstęp wolny.

Do prezentacji zagadnień związanych z powojennymi losami Elbląga wykorzystane zostały stoły multimedialne, piramidy holograficzne, podłoga multimedialna i makieta. Na wystawie pokazane są archiwalne fotografie i filmy, sprzęty, których używali elbląscy pionierzy. Jest również mapa z nazwami ulic przedwojennych, z czasów PRL-u i obecne. Wszystko to tworzy klimat wejścia w świat sprzed niemal 80 lat i możliwość przyjrzenia się mu bliżej, dzięki nowej technologii. Wystawę można zwiedzać w sposób tradycyjny lub za pomocą aplikacji. - Zachęcamy do korzystania z aplikacji za pomocą telefonów komórkowych, szczególnie odwiedzającą nas młodzież, ale nie tylko – mówią organizatorzy. – To zupełnie inny sposób na poznanie ekspozycji, w formie gry i zabawy przekazywana jest konkretna wiedza o Elblągu zaraz po wojnie. Wystawę, która otwarta została w czerwcu 2022 r. obejrzało już ponad 1600 osób. Nadal można ją zobaczyć w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu na II piętrze w każdą środę od godz.12 do 20. Wstęp wolny. - Do odwiedzenia wystawy zachęcamy grupy zorganizowane – młodzież szkolną, grupy seniorskie, kluby zainteresowań. W przypadku większych grup organizujemy pokaz filmu, podczas zwiedzania zapewniamy pomoc opiekuna wystawy – przekonują organizatorzy. - Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość ustalenia innego, dogodnego terminu zwiedzania, poprzedzonego wcześniejszą rezerwacją: tel. 55 611 20 69; 55 611 20 84 lub mail: rpd@swiatowid.elblag.pl.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu