Poznaj świat Kopernika

Muzeum Mikołaja Kopernika już teraz rozpoczyna świętowanie jubileuszowego roku 2023 - Roku Mikołaja Kopernika. Z tej okazji, między innymi, przygotowany został katalog zbiorów pt. „Świat Kopernika w świetle zabytków ze zbiorów Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku”, który dostępny jest także w wersji online na stronie Muzeum.

Czytając fragment przedmowy dyrektorskiej do katalogu, poznajemy główne przesłanie publikacji: „Ze względu na znikomą liczbę zachowanych obiektów związanych bezpośrednio z astronomem tym większe znaczenie mają zgromadzone zabytki kultury materialnej z czasów, w których żył Kopernik. Obrazują one realia epoki – czas przełomu i zmian w poglądach na obraz świata – z całą odmiennością stylistyki artystycznej gotyku i renesansu, a także odnoszą się do konkretnego miejsca (Warmia), z którym Kopernik związał swoje losy.”

Prezentowane są zatem najważniejsze i najbardziej interesujące obiekty ze zbiorów Muzeum, datowane zarówno na lata życia Mikołaja Kopernika, ale także te nieco wcześniejsze, późniejsze, jak i kopie, które pozwolą przybliżyć i zobrazować odbiorcy tytułowy świat Kopernika.

Katalog dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach zadania „Świat Kopernika – zabytki z czasów M. Kopernika w zbiorach Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku”.