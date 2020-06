Prace w Galerii EL. Wiekowy obiekt we współczesnym wydaniu

Prace remontowo-konserwacyjne w Galerii EL mają się zakończyć zgodnie z planem, we wrześniu tego roku. Jakie zmiany dostrzegą goście po zakończeniu inwestycji? Zobacz zdjęcia.

- Wykonawca deklaruje, że termin wrześniowy nie jest zagrożony - mówi Adriana Ronżewska-Kotyńska, dyrektor Centrum Sztuki Galerii EL Chociaż pandemia koronawirusa w oczywisty sposób ograniczyła działalność instytucji kulturalnych, nie wpłynęła znacząco na realizację projektu. - Działania zwolniły nieco na samym początku, nikt wtedy nie wiedział, jak cała ta sytuacja się rozwinie. Mimo wszystko w czasie trwania prac nie wystąpiły jakieś większe trudności – zaznacza. - Dzisiaj pewnym wyzwaniem dla ekipy budowlanej i dla nas, pracowników galerii, jest z pewnością funkcjonowanie obiektu w trakcie prowadzonych prac: rusztowania pojawiają się przecież również wewnątrz obiektu. My musimy to uwzględniać przy planowaniu przestrzeni ekspozycyjnych, a wykonawcy muszą mieć na uwadze kwestie bezpieczeństwa w trakcie wydarzeń organizowanych w galerii.

Jakie zmiany dostrzegą goście Centrum Sztuki Galerii EL po zakończeniu prac? Działania związane z renowacją i konserwacją będą miały przełożenie także na podejmowane w obiekcie inicjatywy kulturalne.

- Prowadzony obecnie projekt składa się z wielu części, a jedną z nich jest tzw. technologia widowiskowa – mówi Adriana Ronżewska-Kotyńska. - Zdecydowanie będzie to widoczna dla gości Galerii EL nowość, ponieważ wiąże się z dwiema projekcjami wideo na ścianach wewnątrz obiektu. Dzięki wprowadzonym zmianom będziemy mogli zaciemnić obiekt przy pomocy rolet i kurtyn. Pozwoli to na prezentowanie materiałów filmowych również w ciągu dnia – podkreśla. Dodaje, że będzie to również wykorzystywane w czasie koncertów czy ekspozycji, w których duże znaczenie będzie miała gra świateł. - Być może zainspiruje to również artystów do wykorzystania tych nowych możliwości w naszej galerii – zastanawia się dyrektor CSG EL. - Jeśli chodzi o kwestie dotyczące samej konserwacji, to zmiany widoczne są już dziś, np. gdy porównamy skończone okna z tymi, które jeszcze czekają na renowację – zaznacza.

Adriana Ronżewska-Kotyńska podkreśla, że w realizowanym projekcie istotną część stanowią kwestie związane z bezpieczeństwem. - Był to główny powód podjęcia prac, bo naruszona struktura gotyckiej ściany mogłaby w przyszłości stanowić zagrożenie dla odwiedzających to miejsce – mówi.

Przypomnijmy, że to już drugi etap prac w ramach projektu „Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu", którego wartość wynosi ponad 4,5 mln zł. Ponad 2 mln 800 tys. zł z tej kwoty stanowią środki unijne. Prace obejmują, oprócz wspomnianej modernizacji urządzeń technologii widowiskowej, izolacje pionowe i poziome, remont lica murów, wykonanie drenażu, a także remont gotyckich okien i tynków w prezbiterium.