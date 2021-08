Pracownia średniowiecznego alchemika

W sobotę, 21 sierpnia, w godz. 12-15 biblioteczny dziedziniec zamieni się w średniowieczny warsztat alchemika. Michał Szymański z Pracowni Alchemika wystąpi z dwoma pokazami: destylacji napojów wysokoprocentowych i przemiany ołowiu w złoto. Wstęp wolny.

Wydarzenie odbędzie się na zakończenie wystawy „Druki medyczne w zbiorach Biblioteki Elbląskiej – anatomia i chirurgia” (we wrześniu otworzymy nową wystawę prezentującą kolejną kolekcję druków ze zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej). Po wystawie starodruków poświęconych zbiorom medycznym oprowadzi chętnych Radosław Kubus.

Program:

12:00 - 16:00 – oprowadzanie po wystawie

12:00 – Średniowieczna destylacja – pokaz

13:30 – Złoto Alchemików – pokaz

15:00 – Średniowieczna destylacja – pokaz

Pokaz średniowiecznej destylacji

Procesy otrzymywania mocnego alkoholu oraz esencjonalnych olejków eterycznych znano już w starożytności. Pracownia Alchemika jako pierwsza w Polsce rozpoczęła doświadczenia z odtwarzaniem technologii stosowanej w najdawniejszych początkach przemysłu chemicznego. Za pomocą glinianej aparatury wytwarzane są substancje znane z aptekarskich starodruków i rękopisów.

Złoto alchemików

Pragnienie utworzenia złota w warunkach laboratoryjnych do dziś jednoznacznie kojarzy się z alchemią. Transmutacja - przemiana metali nieszlachetnych w złoto - spędzała sen z powiek licznym pokoleniom odkrywców. Niektórzy z alchemików ponoć posiedli tę umiejętność, a pokazy swoich możliwości prezentowali na dworach całej Europy.

Czym jest Pracownia Alchemika?

Jest to rekonstrukcja średniowiecznych oraz nowożytnych pracowni związanych z działami nauki i gospodarki, których zapomnianym podłożem była alchemia. Filozoficzne koncepcje i dążenia alchemików legły u podstaw wielu rozwiązań stosowanych w dawnej farmacji i medycynie, one również doprowadziły do odkrycia i upowszechnienia techniki destylacji, początkowo znajdującej zastosowanie w aptekach, jakże skutecznie przejętej potem przez przemysł spożywczo-alkoholowy. Projekt obejmuje chronologicznie czasy od wyodrębnienia się aptekarstwa w oddzielne rzemiosło, a zatem połowy XIII wieku, po ostatnie stulecia niezależnej Rzeczypospolitej (XVII-XVIII w.), kiedy przemiany myślowe, społeczne oraz technologicznie bezpowrotnie odmieniły oblicze nauki i przemysłu./http://pracownia-alchemika.blogspot.com/

Wydarzenie odbędzie się na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej, w razie niepogody w sali „U św. Ducha” (ul. św. Ducha 3-7). Wejście na imprezę od strony dziedzińca.

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Elblągu.