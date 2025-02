Premiera: Radio EL 94,10 FM na CD!

Kto pamięta Radio EL? Właśnie ukazała się kolejna składanka Elbląskiego Archiwum Muzycznego, właśnie poświęcona popularnej lokalnej stacji radiowej. Płyta CD „Radio EL 94,10 FM. Archiwalne Audycje Radia Elbląg (1992-2012)” zawiera zestaw wybranych audycji, wywiadów, koncertów czy dżingli z różnych lat istnienia stacji.

Na CD usłyszycie m.in. fragmenty audycji (Pogo, Mechaniczna Pomarańcza) oraz wywiady z Ryszardem Barszczem, Pawłem Kasperczykiem, Krzysztofem Jaworskim, Krzysztofem Bidzińskim, Jarosławem Denisiukiem (ówczesny dyrektor Centrum Sztuki Galeria EL), z zespołem Hey po elbląskim koncercie (w studio gościli: Katarzyna Nosowska, Piotr Banach, Robert Ligiewicz), z Dariuszem Michalczewskim (realizacja Krzysztof Fedak), z uczniami i nauczycielem Piotrem Imiołczykiem (Zespół Szkół Zawodowych nr 1), którzy Agnieszce Staszewskiej (Radio w kapciach) opowiedzieli o Świętych Mikołajach.

Posłuchamy także wywiadu z amerykańskim zespołem *N Sync w składzie: Justin Timberlake, Lance Bass, Chris Kirkpatrick, JC Chasez, Joey Fatone, którzy przed koncertem w klubie Kazamaty wykonali w radiu a capella fragment „Tearin' Up My Heart”, a na koniec wysłuchamy koncertu w wykonaniu Piotra Kołodziejskiego jako Sliding PK, który odwiedził studio Radia EL. To nie jedyne smaczki, jakie zawiera składanka.

Limitowane do 100 egz. wydawnictwo ukazało się za sprawą Krzysztofa Bidzińskiego z Elbląskiego Archiwum Muzycznego (www.muzycznyelblag.pl) przy współpracy z Piotrem Grdeniem (Gdańska Galeria Miejska) i Maciejem Olewniczakiem (Centrum Sztuki Galeria EL) oraz z radiowcami, którzy użyczyli także swoje archiwum. Do pierwszych 30 egzemplarzy dołączono gratis unikatową naklejkę z logiem stacji: Radio EL 92,60 FM.

Wszystkich zainteresowanych wydawnictwem zapraszamy do kontaktu przez redakcja@muzycznyelblag.pl albo przez Facebooka.