Prezentacja dyplomów licencjackich w Galerii EL

We wtorek, 12 października, obędzie się jednodniowa prezentacja Dyplomów Licencjackich studentek gdańskiej ASP. To wyjątkowa okazja by spojrzeć okiem autorek na Galerię EL, która była tych prac tematem.

Prezentowane Prace Dyplomowe to efekt pracy studentek z Pracowni Podstaw Projektowania Architektury Wnętrz IV pod opieką dr Tomasza Zmyślonego. Nie przez przypadek prace prezentowane będą w murach elbląskiej galerii - tematem prac jest bowiem przestrzeń Galerii EL, zarówno jej wnętrze jak i teren przylegający do budynku wraz z pozostałościami dawnej zabudowy. Dyplomantki mogły zdecydować, w której z tych części skupią swoje działania projektowe, w wyniku pracy powstały cztery projekty ukazujące zaadaptowanie zniszczonych murów na pracownie artystyczne dla rezydentów oraz jedna zajmująca się nową interpretacją wnętrza Galerii EL. Pracownia: Podstaw Projektowania Architektury Wnętrz IV

Promotor: dr Tomasz Zmyślony

Uczestnicy: Julia Przyłucka, Kalina Rutkowska, Julia Zubka, Weronika Mach, Oliwia Kapusta Prezentacja: wtorek 12 października godz. 18:00

Centrum Sztuki Galeria EL