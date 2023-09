Prezentujemy Gości Wielorzecza - ks. Mirosław Maliński

Prezentujemy Gości X Festiwalu Literatury Wielorzecze – O czym może pisać ksiądz? – spotkanie z ks. Mirosławem Malińskim „Maliną”

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Was na spotkanie autorskie z wybitnym ks. Mirosławem Malińskim, które odbędzie się w ramach jubileuszowego X Festiwalu Literatury Wielorzecze. Będzie to wyjątkowa okazja do bliższego poznania księdza, który swoją twórczością od lat wzbogaca nasze spojrzenie na świat i wartości.

O czym więc może pisać ksiądz? I skąd wie tyle na tematy, o których w publicznej opinii wiedzieć być może nie powinien? Zapraszamy do refleksji, rozmowy i poznania pierwszego w historii wielorzecznych spotkań duchownego literata!

Ks. Mirosław Maliński „Malina" - duszpasterz akademicki z Wrocławia, prowadzi Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „Maciejówka”, założyciel i redaktor naczelny portalu 2ryby.pl. Autor książek i audiobooków: Jonasz, Oswojone, Widokówki, Małżeństwo od kuchni, Temperamenty - rozwój charakteru, Zatrzymaj się albo giń. Na co dzień mieszka i pracuje ze studentami. Drzwi ich domu są zawsze otwarte. Ks. Maliński urodził się i wychował w Wielkopolsce, z wykształcenia jest geodetą. Studia ukończył we Wrocławiu . W młodości mieszkał we wspólnocie z Taize’, od 1998 roku pracuje jako ksiądz katolicki w diecezji wrocławskiej. Dużą popularność zyskał przez internetowe “Kazania ponad czasowe” i kursy przedmałżeńskie, które prowadzi już od kilkunastu lat.

Spotkanie poprowadzi Piotr Wiktor Lorkowski.

Zapraszamy w sobotę, 23 września o 12:15 do Galerii EL na spotkanie O czym może pisać ksiądz?

Wstęp wolny