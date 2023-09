Prezentujemy gości X Festiwalu Literatury Wielorzecze

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Was na niezwykłe spotkanie autorskie, które odbędzie się w ramach X Festiwalu Literackiego Wielorzecze. To wyjątkowe wydarzenie będzie okazją do spotkania z prozatorką, reportażystką, eseistką, poetką - Izabelą Isakiewicz.

Dlaczego warto wziąć udział w tym spotkaniu? Izabela Isakiewicz publikowała m.in. w „Tygodniku Solidarność”, „Newsweeku”, „Dużym Formacie”, „Tygodniku Powszechnym”, „Nowych Książkach”, „Twórczości”. Współzałożycielka z Piotrem Wierzbickim tygodnika „Gazeta Polska” i w latach 1993-2005 zastępczyni redaktora naczelnego. W rozwoju swego pisarstwa podkreśla kluczową rolę reporterskiego doświadczenia, które otworzyło jej uszy na słowo mówione i wzmogło patrzolubność (określenie Dostojewskiego), to znaczy przymus obserwacji, owocujący dostrzeganiem detali, tego, co pozornie nieistotne, pozwalający zaufać intuicji w opisie człowieczych zachowań i stanów duszy. Autorka trzynastu książek, z których najważniejsze to: „Kaprys. (Przy)powieść o mężczyźnie i kobiecie”, „Kocio” – polifoniczna gatunkowo, osadzona w realiach fantazja o relacjach człowiek-zwierzę, „Lekkie halki czarownic”, „Niewyśnione historie”, „Szelma i inne opowieści przyziemne” – zbiory mikroopowiadań z pogranicza prozy i poezji, „Piekło ocalonych” – książka zawierająca uzupełniane przez lata historie polskich Żydów, którzy przeżyli wojnę. W 2022 roku wydała „Chwile- wspomnienia dalekie i bliskie”, będące swoistym prozatorsko-poetyckim dziennikiem covidowym. Książkę otwiera cytat Izaaka Babela: „Nie ma powodu, aby dobrze napisana historia przypominała rzeczywistość. Rzeczywistość ze wszystkich sił stara się przypominać dobrze napisaną historię”. Jej twórczość jest doceniana zarówno przez krytyków, jak i czytelników, a spotkanie z nią to wyjątkowa okazja, by poznać tę niezwykle utalentowaną pisarkę bliżej. Izabela Isakiewicz to nie tylko autorka, ale też laureatka m.in. Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2000), Nagrody Dziennikarskiej UE w konkursie „Razem przeciwko dyskryminacji” (2011), wyróżnienia w konkursie Instytutu Literatury na dziennik pandemiczny (2020). Nasze spotkanie autorskie słyną z kameralnych atmosfer, co zawsze pozwola na bezpośredni kontakt z autorami. Będziecie mieli okazję zadać swoje pytania, dowiedzieć się więcej o jej twórczości oraz podzielić się swoimi przemyśleniami i refleksjami. Poza literaturą, Izabela Isakiewicz to miłośniczka kotów, jazzu, muzyki klasycznej, wielkiej literatury rosyjskiej (zwłaszcza Czechowa) i węgierskiej (zwłaszcza Sándora Máraiego). Jej fanpage, gdzie od kilku lat zamieszcza miniatury literackie, gromadzi tysiące czytelników. Niech to spotkanie stanie się niezapomnianym wydarzeniem w naszym festiwalowym kalendarzu! Spotkanie z autorką odbędzie się w sobotę, 23 września, godz. 13:30 w Galerii EL, a rozmowę poprowadzi Katarzyna Brus-Sawczuk. Wstęp wolny!

Stowarzyszenie Alternatywni