Profesor i studentka. Dwa światy na scenie przy stoliku

Kolejna niedziela (25 lipca) i kolejne spotkanie w ramach Letniego Salonu Muzycznego za nami. Tym razem – w formule sceny przy stoliku – zaprezentowano "Edukację Rity" Williama Rusella, angielskiego dramaturga i kompozytora. Zobacz zdjęcia.

Zgromadzonych witali Teresa Wojcinowicz, prezes Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego i Mirosław Siedler, dyrektor Teatru im. Aleksandra Sewruka.

- Różne są formy, które państwu proponujemy - podkreślał Mirosław Siedler. - Był spektakl, był koncert, dziś chcielibyśmy zaproponować scenę przy stoliku. Cóz to jest za forma? Nie jesteśmy w stanie zrealizować wszystkich utworów z niewielką obsadą, dwu-trzyosobowych, które zasługują na to, by je pokazać publiczności. Dlatego postanowiliśmy, a nie jest to nasz wynalazek, tylko praktyka ogólnopolska, prezentować małe spektakle w formie czytanej – tłumaczył dyrektor. Spektakle w tej formie mogliśmy już oglądać na scenie muszli koncertowej w zeszłym roku.

"Edukacja Rity" to opowieść o spotkaniu dwojga ludzi – świeżo upieczonej, bardzo bezpośredniej studentki uniwersytetu otwartego i znużonego życiem profesora literatury, który prowadzi uniwersyteckie zajęcia. „Edukacja Rity” to także jedno z najbardziej znanych dzieł utytułowanego twórcy, jakim jest William Rusell. Warto zaznaczyć, że za scenariusz do „Edukacji...” był on nominowany do Oscara. Za swoje dzieło scenarzysta otrzymał Złoty Glob, doceniło je także BAFTA. Atutem są tu z pewnością interakcje między - bardzo różnymi przecież - bohaterami.

„- Jestem teraz studentką, nie? To będę musiała zdawać egzaminy.

Fot. Michał Skroboszewski

- Tak, kiedyś tak.

- No to potrzebuję się wszystkiego nauczyć. Bo to człowiek siedzi i ogląda, co tam leci w telewizji, nie? Ale jak trafi na jakąś operę, to myśli...”

O tym, co i dlaczego ów człowiek przed telewizorem myśli, gdy widzi operę (podpowiedź: nic pochlebnego) i jak przebiegło spotkanie dwóch światów – profesora i studentki – mogli przekonać się dziś uczestnicy Letniego Salonu Muzycznego. Wszystko za sprawą aktorów Teatru im. Aleksandra Sewruka: Eweliny Bemnarek i Dariusza Siastacza.

Bażantarnię w niedzielny wieczór licznie odwiedzili elblążanie.

- Wybraliśmy się na spacer i zatrzymaliśmy się tutaj. Zobaczyliśmy, że coś się dzieje i postanowiliśmy sprawdzić – mówi pan Przemysław.

- Odbiór spektaklu pewnie będzie tutaj inny niż w teatrze, to zupełnie inny klimat, na świeżym powietrzu, bardziej swobodny – dodaje towarzysząca mu pani Izabela.

Pani Izabela i pan Przemysław odwiedzili Letni Salon Muzyczny po raz pierwszy, przypadkiem. W przeciwieństwie do pana Józefa.

- Byłem już kilka razy – podkreśla elblążanin. - Miło pospacerować i przy okazji coś obejrzeć. Podobał mi się ostatni występ Artura Gotza – zaznacza stały bywalec letnich wydarzeń w Bażantarni.

Dodajmy, że odwiedzając Letni Salon Muzyczny można też pomóc w konkretnym dziele. Przed spotkaniem, z inicjatywy aktora elbląskiego teatru Mikołaja Ostrowskiego, po raz kolejny prowadzono zbiórkę pieniędzy na rzecz elbląskiego schroniska dla zwierząt.

