Program Edukacji Filmowej dla szkół i przedszkoli

Do 4 października Kino Światowid przyjmuje zgłoszenia szkół i przedszkoli do kolejnej edycji Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. Na młodych widzów czekają fascynujące projekcje wzbogacone prelekcjami.

Program Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej składa się z cykli tematycznych opartych na wyjątkowych filmach, dopełnionych o prelekcje, omówienia i propozycje warsztatów plastycznych, karty pracy, scenariusze lekcji oraz analizy psychologiczne. Przygotowane materiały dydaktyczne stanowią pomoc dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej poszczególnych przedmiotów. Filmy oglądane przez ucznia mogą stanowić inspirujący punkt wyjścia do działań wychowawczych zarówno w szkolnej klasie, jak i w domu.

Jak to działa?

Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl (szczegółowe opisy cykli znajdują się na stronie Kina Światowid) i od października do kwietnia raz w miesiącu przychodzą wraz z nimi do kina. Przed każdym filmem odbywa się multimedialna prelekcja poświęcona konkretnemu tematowi. Nauczyciele dostają dostęp do interdyscyplinarnych materiałów dydaktycznych (informacje o filmie i reżyserze, scenariusze lekcji, karty pracy, opinie psychologów etc.) do wykorzystania zarówno podczas zajęć szkolnych jak i przy rodzinnych dyskusjach filmowych w domu.

Zapisy do programu: https://nhef.pl/zapisy

Więcej informacji: aleksandra.bielska@swiatowid.elblag.pl lub pod nr tel. 55 611 20 56