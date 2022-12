Promocja katalogu do wystawy Estuarium wraz z oprowadzaniem autorskim

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na promocję katalogu do wystawy Estuarium wraz z autorskim oprowadzaniem po wystawie.

Mirosław Maszlanko przygotował wystawę site-specific, czyli specjalnie przygotowaną instalację w odniesieniu do historycznej, gotyckiej przestrzeni Galerii EL. Ekspozycja jest efektem wielomiesięcznych wysiłków artysty najpierw w swojej pracowni, a w ostatnim etapie już w samej galerii. W następstwie tej wytężonej pracy powstały monumentalne i oryginalne prace. Instalacje te, to misterna i ręczna praca stworzona z różnych typów wikliny, trawy i wosku, drewna. Delikatne, efemeryczne, ulotne, a jednocześnie niezwykłe, nieszablonowe, z niezwykłą siłą przyciągania, to cechy, które jako pierwsze przychodzą na myśl, gdy chcemy opisać dzieła artysty.

Do wystawy powstał bogato ilustrowany, tłumaczony na język angielski katalog, który oprócz zdjęć z ekspozycji zawiera elementy monografii z życia i twórczości artysty. Wydawnictwo, nawiązując do organicznych i ekologicznych prac Maszlanki, zostało wydrukowane na papierze, który w 100% pochodzi z papieru recyklingowego.

Najnowsze wydawnictwo Galerii EL będzie można zakupić w promocyjnej cenie w czasie wydarzenia.

W programie wydarzenia, ze względu na świąteczny czas, oprócz autorskiego oprowadzania po wystawie i możliwości rozmowy z artystą, zaplanowano występ Chóru Redemptoris, który zaprezentuje kolędy i pieśni związane z Bożym Narodzeniem.

Zapraszamy do Galerii EL w środę (28 grudnia) o godz. 17.

Wstęp: 1zł

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

„Współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”