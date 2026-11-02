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Promocje 2026

 Elbląg, Jeden ze stypendystów Jakub Grzelachowski,
Jeden ze stypendystów Jakub Grzelachowski, fot. Jolanta Olszewska.

Rusza kolejna edycja programu stypendialnego „Promocje”, którego organizatorem jest Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. Program ten realizowany jest z wpływów z 1,5 % podatku przekazywanego na rzecz Towarzystwa jak i ze środków własnych ETK a kierowany do studentów uczelni artystycznych, młodych twórców (do 35 roku życia).

Stypendium można przeznaczyć na m.in. realizację koncertu, wystawy, wydanie płyty czy książki ale też i na udział w kursach mistrzowskich czy festiwalach. W tym roku wnioski o stypendia można składać do 23 listopada 2026 r., a szczegółowy regulamin zamieszczony jest m.in. na Facebooku ETK jak i na stronie internetowej. Stypendia wyjątkowo będą wręczone na wernisażu wystawy „Karty historii – Elbląg 780”, który odbędzie się 9 grudnia 2026 r. w Bibliotece Elbląskiej.

 

Regulamin


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