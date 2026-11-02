Promocje 2026

Jeden ze stypendystów Jakub Grzelachowski, fot. Jolanta Olszewska.

Rusza kolejna edycja programu stypendialnego „Promocje”, którego organizatorem jest Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. Program ten realizowany jest z wpływów z 1,5 % podatku przekazywanego na rzecz Towarzystwa jak i ze środków własnych ETK a kierowany do studentów uczelni artystycznych, młodych twórców (do 35 roku życia).

Stypendium można przeznaczyć na m.in. realizację koncertu, wystawy, wydanie płyty czy książki ale też i na udział w kursach mistrzowskich czy festiwalach. W tym roku wnioski o stypendia można składać do 23 listopada 2026 r., a szczegółowy regulamin zamieszczony jest m.in. na Facebooku ETK jak i na stronie internetowej. Stypendia wyjątkowo będą wręczone na wernisażu wystawy „Karty historii – Elbląg 780”, który odbędzie się 9 grudnia 2026 r. w Bibliotece Elbląskiej. Regulamin

Teresa Wojcinowicz, Elbląskie Towarzystwo Kulturalne