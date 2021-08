Proregion i Mikołaj Kopernik na ekranie

W środę 4 sierpnia o 17:15 Kino Światowid zaprasza na projekcję w ramach cyklu Proregion, a o godz. 18 na pokaz filmu o Mikołaju Koperniku.

Cykl powstał z myślą o osobach, które kochają historię i kulturę regionu. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zaprezentujemy film „Zwyczajni nadzwyczajni” oraz Warmia i Mazury Obrazy: "Tajemnice de Revolutionibus".

„Zwyczajni nadzwyczajni” to filmowe spotkanie z elblążanami ze świata kultury, sportu czy sztuki. Bohaterami filmu są m.in. Antoni Czyżyk, Teresa Bocheńska czy o Piotr Imiołczyk. Z kolei "Tajemnice de Revolutionibus" to obraz, którego głównym wątkiem jest próba odpowiedzi na pytania, dlaczego astronom obserwował niebo i czego tam szukał. Twórcy filmu zaprezentowali również drogę, która przebył Mikołaj Kopernik, by sformułować rewolucyjną heliocentryczną teorię, a także miejsca obserwacji uczonego i instrumenty, za pomocą których to czynił, w tym słynnego Pavimentum.

Wszystkie pokazy odbywać się będą w nowej Sali studyjnej. Wstęp bezpłatny.