„Prosto z Natury. Połączenia”

Dwie artystki, dwa różne spojrzenia i techniki, a wspólnym mianownikiem - natura. 23 września w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbędzie się wernisaż wystawy „Prosto z Natury. Połączenia.”, prezentującej twórczość Anny Karatkiewicz i Anny Ludwickiej.

Natura w pracach obu artystek nie jest jedynie tematem, ale również źródłem form, struktur i materiałów.

Anna Karatkiewicz inspiruje się przede wszystkim pejzażem i przyrodą regionu Zalewu Wiślanego. W swoich nastrojowych kompozycjach na tkaninie wykorzystuje m.in. batik, tkactwo, haft i aplikację, łącząc różnorodne techniki i materiały.

Anna Ludwicka sięga po bezpośrednie ślady natury. Wykorzystuje technikę ecoprintingu, a także tworzy serigrafie inspirowane kamieniami, drewnem i roślinami. Jej prace są zapisem spotkania z naturalnymi formami, które zostają przetworzone w autorskie kompozycje.

Tytułowe „połączenie” odnosi się zarówno do relacji obecnych w naturze - spotkania ziemi z wodą, nieba z ziemią czy przenikania się form i struktur - jak i do spotkania dwóch indywidualnych języków artystycznych. Wystawa staje się przestrzenią dialogu pomiędzy różnymi technikami, materiałami i sposobami postrzegania świata przyrody.

Wernisaż wystawy „Prosto z Natury. Połączenia.” odbędzie się 23 września 2026 roku o godz. 18.00 w Galerii Sztuki Regionalnej - CSE „Światowid” w Elblągu.

Wystawa będzie okazją do spotkania z twórczością obu artystek oraz spojrzenia na naturę z dwóch odmiennych, ale wzajemnie dopełniających się perspektyw.