Przed nami XXVI edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „...czy to jest kochanie?"

Znany jest już termin dwudziestej szóstej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „...czy to jest kochanie?". Festiwal, który jest imprezą otwartą dla artystów, uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i dorosłych odbędzie się w dniach 15-17 marca 2024 roku.

Przypominamy, że część turniejowa festiwalu obejmuje kategorie:

- recytacja

- piosenka poetycka

I choć tematem przewodnim Festiwalu jest miłość, organizatorzy podkreślają, że prezentować można również „sztukę słowa" w innych, podobnych i właśnie zupełnie odmiennych uczuciach - przyjaźni, czy nienawiści.

Z kolei prezentacja w kat. piosenka poetycka, w której uczestnicy wykonują również dwa utwory, musi zawierać w sobie elementy literatury, muzyki i aktorstwa. Liczy się tu także indywidualna interpretacja każdego tekstu słowno - muzycznego.

Aby, wziąć udział w części konkursowej festiwalu należy wypełnić i przesłać kartę uczestnictwa dostępną na dole strony, a także teksty utworów i - w przypadku piosenki poetyckiej swoje nagranie w terminie do 24 lutego 2024. Informacje o zakwalifikowaniu będą podane do 5 marca 2024 na stronie Festiwalu.

- Liczymy na aktywność elblążan, których serdecznie zapraszam do udziału w festiwalu - mówią organizatorzy.

Jednak Festiwal to nie tylko część konkursowa, to także miejsce, gdzie pokazywane są wartościowe koncerty. W tym roku „...czy to jest kochanie?" rozpocznie recital Jarosława Jar Chojnackiego. Melomani zachwyceni z pewnością będą koncertem Hanny Banaszak, który planowany jest na ostatni dzień Festiwalu. Wtedy to po koncercie laureatów wystąpi znana artystka.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania poniżej.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy piosenka

Formularz zgłoszeniowy recytacja