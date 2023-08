Przedostatnie Śniadanie na trawie w Galerii EL

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki razem z Centrum Sztuki Galerą EL zapraszają na przedostatnie już Śniadanie na trawie!

Na dziedzińcu Galerii EL, 6 sierpnia, w godz. 10-14 będzie się działo:

Co w trawie piszczy? – poprowadzi Maciej Olewniczak

Warsztaty dotyczyć będą Form Przestrzennych: Magdaleny Abakanowicz, Jetty Donegi, Lecha Kunki, Mieczysława Wiśniewskiego, i Lecha Tomaszewskiego. W czasie warsztatu rejestrować będziemy dźwięki i głosy uczestników opowiadających o skojarzeniach wywołanych przez formy. W efekcie powstanie mikrosłuchowisko.

DIY dla dzieci i dorosłych – warsztaty poprowadzi Agata Marcinkowska–Fedeczko

Lato inspiruje do kolorów. Sprawia, że możemy się nimi nasycić, zainspirować i wykorzystać do stworzenia sztuki. 6 sierpnia warsztaty plastyczne będą doskonałym sposobem na wspólne spędzenie czasu i kreatywną zabawę zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Będą to zajęcia z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, na których spróbujemy stworzyć papierowe makramy i kolorowe meduzki.

Papierowe makramy: Makramy to technika plecenia i wiązania nici, która jest niezwykle popularna i nadaje się doskonale do kreatywnych projektów. My wykorzystamy papier, grafikę i własną kreatywność!

Kolorowe meduzki: Wzorując się na pięknych meduzach, które pływają w oceanach spróbujemy ożywić własne stworzątka z wykorzystaniem papierowych i kolorowych materiałów.

Zajęcia są absolutnie dla wszystkich. Jedynie dzieci poniżej 6 roku życia zapraszamy do zabawy wspólnie z opiekunami.

Pracownia MamyTaty zaprasza na warsztaty z nauki szycia na maszynie dla dzieci i dorosłych. Będzie również okazja do zapoznania się z produktami pracowni.

Muzycznie czas nam umili:

MR.MOVE - dźwiękoumilanie

PHILGR8 - muzyka elektroniczna na żywo

Specjalnym gościem najbliższego Śniadania będzie Kombinat Konopny - to polska firma z globalnymi ambicjami. Ich marzeniem jest, by każdy człowiek miał łatwy dostęp wysokiej jakości produktów konopnych, aby rynek produktów CBD był przystępny cenowo, a włókno konopne zrewolucjonizowało rynek tekstylny. Pod Elblągiem, w okolicach rezerwatu przyrody jezioro Drużno posiadają własny, zintegrowany zakład produkcyjny oraz około 100 hektarów upraw konopi włóknistych (Cannabis sativa). W ich ofercie znajdziecie coś dla siebie. Oferują suplementy diety, herbatki, oleje, kosmetyki, czy produkty dla zwierząt. Zapraszamy do ich stoiska.

Za część kulinarną Śniadania odpowiadać będzie Niezły Kocioł i Espresso Caffe

Tradycyjne do dyspozycji uczestników będą leżaki i pufy. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych wszelkie aktywności odbywać się będą w nawie głównej Galerii EL lub/i pod namiotem. Można zabrać ze sobą kocyki, książki, skakanki, swoje kulinaria etc.

Wszystkie aktywności są bez ograniczeń wiekowych, a wstęp na wszystkie spotkania wolny.

Śniadanie na Trawie_vol.5 - 20.08.2023 - szczegóły wkrótce.

Zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga.