Przenieś się do Elbląga z lat 60.

(fot. Mikołaj Sobczak)

By to zrobić, wystarczy odwiedzić najnowszą wystawę w Muzeum Archeologiczno-Historycznym - "Idzie nowe! Elbląg w dekadzie lat 60.". Chętnych do podróży w czasie nie brakowało, podobnie jak do udziału w innych atrakcjach rozpoczętych właśnie obchodów 70-lecia tej instytucji. Zobacz zdjęcia.

Tegoroczna Noc Muzeów stała się początkiem obchodów jubileuszu 70-lecia Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Nie zabrakło oczywiście okolicznościowych przemówień, podziękowań osobom zasłużonym dla tej instytucji, urodzinowego tortu, pamiątkowego zbiorowego zdjęcia czy nawet otwarcia galerii ze zdjęciami dotychczasowych dyrektorów w budynku Gimnazjum. I to właśnie w tej części muzeum od soboty możemy oglądać wystawę „Idzie nowe! Elbląg w dekadzie lat 60.”. Wystawę wyjątkową, bo większość eksponatów została przekazana przez mieszkańców naszego miasta, które pracownicy Muzeum wykorzystali do pokazania miasta zyskującego wówczas tożsamość, stawiającego na rozwój przemysłu i kultury. Mamy więc mnóstwo zdjęć przedstawiających Elbląg i życie w mieście w tym czasie (niektóre powiększone do rozmiarów posterów), podziwiamy dawny zakład fryzjerski, odrestaurowane meble z epoki przekazane m.in. przez Dom pod Cisem, historię zakładów przemysłowych w pigułce, makiety form z Biennale Form Przestrzennych oraz fotele z byłego kina Syrena, na których możemy obejrzeć dokumentalny film o Elblągu z lat 60. Warto też zwrócić uwagę na neon kinowy, którego kopię przygotował jeden z pracowników muzeum, a także na ciągle działający adapter Bambino, odtwarzający ówczesne przeboje. Wisienką na torcie jest odtworzenie na najniższej kondygnacji budynku klimatu EL-Klubu Jazzu Tradycyjnego (od 1962 r. działał w podziemiach Galerii EL), co było możliwe m..in. dzięki pomocy Niny Błeszyńskiej i Jerzego Wojewskiego, którzy przekazali wiele archiwaliów na ten temat. Dodajmy też, że zdjęcia na wystawie stanowią część bogatego materiału, który już kilka lat temu elblążanie przekazali do książki „Elbląg i elblążanie, lata 60.”. Pracowała nad nią m.in. śp. Wiesława Domino, jej dzieło kontynuują obecni pracownicy Muzeum i jak słyszeliśmy, album ma się ukazać pod koniec roku i być klamrą zamykającą obchody jubileuszu 70-lecia. Poprzedni -„Elbląg i elblążanie w fotografii własnej. Lata czterdzieste i pięćdziesiąte” - okazał się wydawniczym hitem. Wystawa o Elblągu z lat 60. Będzie otwarta w Muzeum do 18 listopada. Za to tylko w sobotę i to przez trzy godziny, z okazji jubileuszu placówki, elblążanie i turyści mogli zobaczyć niedostępne na co dzień wnętrza kamienicy przy ul. Św. Ducha 11, w której mieściła się pierwsza siedziba Muzeum. Wypełniły je archiwalne zdjęcia, nawiązujące do początków powstania tej instytucji. Na Noc Muzeów zapraszały w sobotę także inne miejskie instytucje kultury. W Bibliotece Elbląskiej oprócz udziału w różnego rodzaju warsztatach i grach można było obejrzeć wystawę El Kamera o historii druku, elbląskiego księgozbioru i przeszłości miasta, a także podziwiać zabytkowe zbiory. Z kolei Galeria EL oprócz oprowadzania po wystawach oraz występów teatralnych grup młodzieżowych zaprosiła widzów do zbiorowego tworzenia pracy „Nauka latania”, która następnie zawisła w tej świątyni sztuki. A całość zakończył dźwiękowy performance.

RG