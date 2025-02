Przenieście się do świata orkiestry

arch. EOK

A co gdybyście przenieśli się do naszego świata? Do świata przepełnionego muzyką i instrumentami? Do świata, gdzie każdy pełni ważną rolę, a najważniejsza zawsze jest muzyka? Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza na koncert familijny pt. „Witajcie w orkiestrowej bajce”.

Kochane dzieci! Chcemy przybliżyć Wam nasz muzyczny świat. Podczas koncertu „Witajcie w orkiestrowej bajce” poznacie muzyków Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, ich instrumenty i marzenia. Z nami zanurzycie się w świecie pełnym magii muzyki. Nie zwlekajcie! Zabierzcie rodziców na fantastyczny koncert! 09.03.2025, niedziela, 16:00 Witajcie w orkiestrowej bajce Ratusz Staromiejski w Elblągu Wykonawcy: Aleksandra Ostrowska - prowadzenie Elbląska Orkiestra Kameralna W programie m.in:* Muzyczne bajki o naszej orkiestrze Bilety: 30 zł rodzic/opiekun / 10 zł dziecko Rezerwacje: Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 20, 513 095 840, bilety@eok.elblag.eu Sprawdź zniżki z Elbląską Kartą Dużej Rodziny oraz Strefę Tanich Biletów!

EOK