Przestrzeń skonstruowana - współistnienie w Galerii EL

Indywidualna wystawa Łukasza Patelczyka, w ramach cyklu Cechy wspólne, cechy wyjątkowe, pn. „Przestrzeń skonstruowana – współistnienie” prezentowana w obu nawach Galerii EL jest spotkaniem dwóch porządków: współczesnej twórczości malarskiej artysty oraz historycznego profilu programowego instytucji, związanego z geometrią, sztuką konkretną i minimalizmem. Prezentacja prac Łukasza Patelczyka wpisuje się w tę tradycję, jednocześnie proponując jej aktualne, autorskie rozwinięcie.

Malarstwo Patelczyka kreuje własny, rozpoznawalny język wizualny, w którym romantycznie pojmowany pejzaż – rozległe niebo, horyzont, światło i atmosfera – spotyka się z prostymi formami geometrycznymi: liniami, okręgami, trójkątami czy świetlnymi płaszczyznami. Wprowadzane przez artystę geometryczne formy sprawiają, że pejzaż przestaje być jedynie przedstawieniem natury. Linie, okręgi czy świetlne płaszczyzny nie tylko porządkują kompozycję, ale też uświadamiają nam, że obraz jest świadomie zaprojektowaną konstrukcją. Patrzymy więc na przestrzeń zbudowaną z decyzji malarskich – z układu horyzontu, kierunków, napięć i proporcji. W ten sposób Patelczyk wyznacza nam kierunek patrzenia na obraz. Pokazuje, że to, co wydaje się naturalnym widokiem, jest jednocześnie efektem kompozycji i intelektualnego namysłu. Jego malarstwo balansuje między wrażeniem realnej, niemal romantycznej przestrzeni a wyraźnie zaznaczoną strukturą obrazu, przypominając, że każde przedstawienie jest zarówno doświadczeniem natury, jak i przemyślaną konstrukcją.

Ten swoisty dialog zostaje pogłębiony poprzez zestawienie prac artysty z wybranymi dziełami z Kolekcji MMA – zbioru sztuki geometrycznej przekazanego Galerii EL przez Gerarda Kwiatkowskiego – założyciela instytucji. Kolekcja obejmuje prace wybitnych twórców nurtu geometrii w sztuce i stanowi jeden z fundamentów tożsamości instytucji. Obecne w niej realizacje – operujące redukcją, rytmem, modułem i precyzyjną konstrukcją – koncentrują się na autonomii formy oraz na badaniu percepcji. W konfrontacji z malarstwem Patelczyka ujawniają wspólne pole zainteresowań: przestrzeń jako strukturę, obraz jako system napięć, geometrię jako język organizujący doświadczenie widza.

Tytułowe „współistnienie” odnosi się zatem do wielopoziomowej relacji. To współobecność pejzażu i abstrakcji, malarskiej materii i precyzji geometrycznej linii, emocjonalnego doświadczenia przestrzeni i jej analitycznej konstrukcji. To także współistnienie historii i współczesności – tradycji programowej Galerii EL i indywidualnej, aktualnej praktyki artysty. W monumentalnej przestrzeni galerii oba porządki spotykają się, wzajemnie się dopełniając.

Łukasz Patelczyk ur. 1986r. w Wejherowie. Jest absolwentem Wydziału Malarstwa w Gdańsku. Dyplom otrzymał w 2012 roku w pracowni prof. Teresy Miszkin. Zajmuje się malarstwem. Jest Laureatem wielu nagród i stypendiów, m.in.: Laureat m.in. pierwszego miejsca w rankingu Kompas Młodej Sztuki (2020, ex aequo 2021) oraz Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego (2025). Swoje prace pokazywał w wielu instytucjach i galeriach w Polsce i za granicą m in. w Ukrainie (Kijów), Austrii (Salzburg), Niemczech (Budelsdorf), Węgrzech (Budapeszt), USA (Nowy Jork), Korei Południowej (Daejeon). Jego prace znajdują się m. In. W kolekcjach Muzeum Narodowego w Gdańsku, Kolekcji Banku Polskiego PKO oraz licznych kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.

Wystawa: „Przestrzeń skonstruowana – współistnienie”

Miejsce: Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg

Termin: 12.03.2026 – 14.06.2026

Wernisaż: 12.03.2026, godz. 18:00

Kuratorka: Joanna Mierzejewska

Artysta: Łukasz Patelczyk

Organizator: Centrum Sztuki Galeria EL

Identyfikacja wizualna wystawy: Maciej Bychowski