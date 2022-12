Przestrzenne i cenne

Pięć form przestrzennych poddanych ostatnio renowacji zostało wycenionych przez specjalistkę z Desy. Jaki jest cel tych działań i ile są warte wybrane elbląskie formy przestrzenne?

Z tymi i innymi pytaniami zwróciliśmy się do Centrum Sztuki Galerii EL. Odpowiedzi udzieliła nam dyrektorka galerii, Emilia Orzechowska.

- W związku z realizacją projektu Formy "parkowe" – Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych w ramach zadania Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2022 współfinansowanego ze środków Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i Urzędu Miasta w Elblągu poddano renowacji pięć form przestrzennych: trójelementowego zespołu form Jana Ziemskiego, formy Krystyna Zielińskiego, Adama Marczyńskiego, Jerzego Fedorowicza i Macieja Szańkowskiego – przypomina Emilia Orzechowska. - Możliwość skorzystania z dofinansowania oraz trwałość projektu wynikająca z realizacji projektu została określona w regulaminie ogłoszonym podczas naboru wniosków przez Centrum Rzeźby Polskiej i dotyczy tych rzeźb, które są lub które staną się własnością wnioskodawcy, czyli Galerii EL. Na dzień realizacji formy przestrzenne były własnością Urzędu Miasta w Elblągu (tak jak większość form: za wyjątkiem tych powstałych w XXI w. i realizacji ubiegłorocznego projektu, również ze środków CRP Orońsko). Dlatego, aby mogła odbyć się pełnoprawna procedura przekazania tych form na własność Galerii EL, należało ujawnić ich wartość – tłumaczy Emilia Orzechowska. Dodaje, że planowana jest wycena kolejnych form, których konserwacja przewidywana jest ze środków CRP na 2023 rok, chodzi o wycenę realizacji zbiorowej w Alei Tysiąclecia.

- Jako że jest to konkurs grantowy, nie wiemy, czy dojdzie do realizacji tego projektu – podkreśla dyrektorka Galerii EL.

Skoro formy zostały wycenione, to czy mogłyby zostać sprzedane?

- Jeśli chodzi o nasze stanowisko dotyczące tego, czy formy mogą zostać w przyszłości sprzedane, to biorąc pod uwagę całokształt realizacji Otwartej Galerii (Wszystkie Biennale Form Przestrzennych, plener What Now, formy powstałe w ramach działań: Artists IN Residence, Art-Line, Poruszenie Formy) oraz istotny wpływ tej unikatowej kolekcji na światową sztukę współczesną, ideę rzeźby zbudowanej dla konkretnej przestrzeni i bez wątpienia walor turystyczny promujący Elbląg, a także biorąc pod uwagę zapisy statutowe naszej instytucji dot. opieki merytorycznej nad wszystkimi formami przestrzennymi "Otwartej Galerii", nie widzimy możliwości ich sprzedania. Wręcz przeciwnie, wystąpiliśmy do Miasta z propozycją powołania Rady Doradczej dot. form przestrzennych przy Panu Prezydencie, składającej się z ekspertów i ekspertek, aby zaangażować się w ich opiekę w sposób systemowy, aby spróbować wpisać całość do rejestru zabytków – pisze Emilia Orzechowska.

Wartości pięciu poddanych konserwacji form wycenionych przez rzeczoznawczynię Joannę Tarnowską z DESA UNICUM:

Maciej Szańkowski - Ławeczka (1967 r.) - wartość w dniu wyceny: 80 tys. zł

Adam Marczyński - Kompozycja elementów zmiennych (1965 r.) - wartość w dniu wyceny: 250 tys. zł

Jerzy Fedorowicz - Forma przestrzenna (1965 r.) - wartość w dniu wyceny: 50 tys. zł

Jan Ziemski - Forma przestrzenna (1965 r.) - wartość w dniu wyceny: 150 tys. zł

Krystyn Zieliński - Forma przestrzenna (1965 r.) - wartość w dniu wyceny: 50 tys. zł