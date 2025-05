Przez Karpaty o wolności. Opowieść o Kazimierzu Sosnkowskim

- Sosnkowski to Naczelny Wódz podczas II wojny światowej, główny twórca Wojska Polskiego w II RP, jeden z ojców odzyskania przez Polskę niepodległości. Do tego zapalony szachista, pianista, myśliwy, poliglota, tłumacz francuskiej poezji, a także patron roku 2025. Niestety, niesłusznie zapomniany, a warto o nim pamiętać, tym bardziej, że ma związki z Elblągiem - mówi Tomasz Czapla, jeden z prelegentów. - Gdy we wrześniu 1939 roku (jako dowódca Frontu Południowego) uchodził ze swoimi współpracownikami na Węgry, aby przedostać się do Francji i tam odtwarzać Wojsko Polskie, jego przewodnikiem przez Karpaty był Rajmund Scholz. Inżynier i leśniczy, który po wojnie osiadł w Elblągu i spędził nad Kumielą kilkadziesiąt lat życia Ich wędrówka przez góry to epizod iście filmowy: z jednej strony nacierający Wehrmacht, z drugiej Armia Czerwona, a w środku oni - Sosnkowski, Scholz i towarzysze, "karpacka czwórka". Niczym między Scyllą, a Charybdą, przedzierająca się przez bagna, krzaki, kłody, urwiska...