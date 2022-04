„Przeżyć” w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na projekcję dokumentu animowanego pt. „Przeżyć”. Seans filmu Jonasa Pohera Rasmussena odbędzie się w czwartek (21 kwietnia), o godzinie 19:00 w sali kameralnej Kina Światowid.

Amin Nawabi, 36-letni ambitny naukowiec, planuje zamieszkać z długoletnim partnerem Casperem i wziąć z nim ślub. Coś go jednak powstrzymuje; Amin wciąż odwleka decyzję i znika na kolejnych zagranicznych delegacjach.

Jonas, dokumentalista, przyjaciel Amina, nie potrafi pojąć tego zachowania, zastanawia się, czy odpowiedzi należy szukać w dawnych przeżyciach Amina. Choć znają się od czasów nastoletnich, gdy Amin przyjechał sam do miasteczka Jonasa, Amin wyjawił bardzo niewiele informacji o tym, skąd przybył i jak się znalazł w Danii. Teraz, dwadzieścia lat później, uświadomiwszy sobie, że przeżyta trauma go blokuje, Amin postanawia swoją historią podzielić się z Jonasem, by móc wreszcie ruszyć z miejsca i żyć dalej.

Seria wywiadów z Aminem ujawnia, że w latach 90. wraz z rodziną uciekli z Afganistanu przed mudżahedinami. Na chwilę znaleźli schronienie w Moskwie, ale zaraz zmuszeni byli się ukrywać, gdy skończyła im się wiza turystyczna. „Przeżyć” śledzi losy małego Amina i jego rodziny, ich ciągłe dramatyczne starania o schronienie w Europie, równolegle opowiadając o tym, jak dorosły Amin zmaga się z nieufnością i lękiem przed bliskością, sabotując wspólne życie, które stara się budować ze swoim przyszłym mężem.

Po raz pierwszy opowiadając historię Amina – za pomocą głównie animacji – reżyser Jonas Poher Rasmussen stworzył olśniewającą mozaikę obrazów i wspomnień, przedstawiając głęboko poruszającą historię młodego mężczyzny i jego zmagań z traumami przeszłości – walki o to, by ocalić przyszłość. Przekraczający granice hybrydowej formy dokumentalnej film „Przeżyć” wyznacza przełom w animacji i narracji konfesyjnej – dzięki opowieści, która ma istotny ciężar emocjonalny.

Reżyseria: Jonas Poher Rasmussen

Produkcja: Dania, Francja, Szwecja, 2021

Czas: 89 min