Przygoda ze scrapbookingiem w bibliotece

Osoby pragnące rozpocząć przygodę ze scrapbookingiem zapraszamy w lutym na zajęcia zapoznające z tą techniką plastyczną, polegającą na ozdabianiu kartek, pudełek czy albumów za pomocą wycinanek, naklejek i wielu innych elementów. Odbędą się zajęcia dla odbiorców w różnym wieku.

Na pierwszym spotkaniu będziemy wyklejać szkicowniki i ozdabiać je "drobnostkami" z otaczającego nas świata – zapowiada Patrycja Grochowska. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą szkicownika, drobnych rzeczy, które towarzyszyły im przez ostatni czas, np. biletów do kina/teatru, druków ulotnych, gazet, pocztówek i tego wszystkiego, co można umieścić na stronach scrapbooka, a co tworzy osobisty zapis wspomnień – dodaje animatorka.

Grafik zajęć dla różnych grup odbiorców:

7 lutego, godz. 12:00 - zajęcia dla osób w wieku 50+

7 lutego, godz. 16:30 - zajęcia dla osób w wieku 18+

14 lutego, godz. 16:00 - zajęcia dl osób w wieku 14-18 lat

Zajęcia odbędą się w Bibliotece Młodego Czytelnika Bulaj, przy ul. Zamkowej 1.

Więcej informacji: tel. 55 625 60 23