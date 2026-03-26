„Ptasi Świat – portrety natury” – wystawa Piotra Leibnera w CSE Światowid

Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu zaprasza na wystawę fotograficzną „Ptasi Świat – portrety natury” autorstwa Piotra Leibnera. Wernisaż odbędzie się 15 kwietnia 2026 roku o godzinie 18:00.

Wystawa przedstawia ptaki nie jako element krajobrazu, lecz jako indywidualne jednostki. Każde z czternastu zdjęć to osobny portret, pełen ciszy, napięcia i subtelnych emocji. W spojrzeniu ptaków można dostrzec spokój, czujność i ciekawość, a czasem coś trudnego do nazwania, co niespodziewanie staje się bliskie także człowiekowi.

Fotografie powstały z potrzeby zatrzymania ulotnych chwil – światła, obecności i emocji natury. Są efektem cierpliwego bycia blisko przyrody i próbą uchwycenia jej najbardziej intymnego wymiaru. To nie tylko obrazy, lecz zapis krótkich, lecz znaczących spotkań.

Piotr Leibner od siedmiu lat dokumentuje dziką przyrodę, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków, a także z perspektywy lotu ptaka dzięki fotografii dronowej. Jego twórczość podkreśla uważność i piękno świata, które w codziennym pośpiechu często umyka.

Wystawa „Ptasi Świat – portrety natury” to zaproszenie do uważnego patrzenia, odkrywania świata na nowo i odnalezienia ciszy w spojrzeniu skrzydlatych bohaterów, które istnieją tuż obok nas.