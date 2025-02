Radni pytają o kulturę i promocję

W ostatnim czasie elbląscy radni przygotowali dwie "kulturalno-promocyjne" interpelacje, dotyczą nagłaśniania wydarzeń organizowanych w mieście i wprowadzenia wspólnych biletów w miejskich jednostkach. Co konkretnie proponują?

Radni: trzeba skoordynować promocję

Pierwszą interpelację przygotowali Piotr Opaczewski i Michał Rutkowski z klubu radnych PiS.

- Promocja miasta odgrywa kluczową rolę w budowaniu jego wizerunku, przyciąganiu inwestorów, turystów oraz budowania poczucia wspólnoty wśród mieszkańców. Odpowiednio skoordynowana promocja może być szansą dla miast średnich tracących swoje funkcje gospodarcze, do jakich zalicza się Elbląg. Ogromną rolę w budowaniu marki miasta Elbląg powinny odgrywać miejskie instytucje, jednakże w chwili obecnej nie widać spójnych komunikatów promujących największe i najbardziej uznane imprezy w mieście, jak Dni Elbląga, Święto Chleba i Dni Morza. Wzajemne działania promocyjne co do zasady przynoszą pozytywne skutki w postaci poszerzenia grupy odbiorów i zasięgów medialnych – stwierdzają w swoim piśmie radni.

Powołują się na aktywność profilów miejskich jednostek kultury na Facebooku, zdaniem radnych wszystkie pisały np. o Elbląskim Święcie Chleba, ale nie można już tego powiedzieć o Dniach Elbląga czy Dniach Morza. Piotr Opaczewski i Michał Rutkowski proponują, by powstał zespół koordynujący działania wszystkich instytucji miejskich "z nadrzędną rolą Departamentu Promocji i Turystyki UM" i z udziałem osób, które zajmują się promocją w instytucjach kultury, które nie podlegają jednak elbląskiemu samorządowi. Podobnie w takie działania miałyby być zaangażowane kluby sportowe, uczelnie czy przedstawiciele samorządów z regionu elbląskiego.

Na pismo odpowiedział prezydent Michał Missan.

- W pełni podzielam opinię, że skuteczna promocja ma zasadnicze znaczenie dla kształtowania pozytywnego wizerunku Elbląga, przyciągania nowych inwestycji oraz turystów, a także w budowaniu silnego poczucia wspólnoty wśród jego mieszkańców. W odpowiedzi na Panów uwagi, chciałbym podkreślić, że już podjęliśmy kroki, by zwiększyć spójność komunikatów promujących najważniejsze wydarzenia kulturalne w Elblągu. Zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami miejskich jednostek kultury, na którym wspólnie ustalono ścieżkę działań promujących miasto oraz jego najważniejszych wydarzeń. Dzięki temu promocja Elbląga będzie bardziej spójna i kompleksowa – pisze prezydent Elbląga.

Informuje tez o niedawnym spotkaniu z przedstawicielami samorządów Tolkmicka, Braniewa i Fromborka, podczas którego dyskutowano o możliwościach wspólnej promocji regionu, a także o zaplanowanych na ten rok działaniach promocyjnych z udziałem elbląskich klubów sportowych. - Zgadzam się z Panami, że koordynacja działań promujących Elbląg w sposób zintegrowany, obejmująca zarówno instytucje kultury zarządzane przez Urząd Marszałkowski, takie jak CSE Światowid i Teatr im A. Sewruka, uczelnie wyższe oraz kluby sportowe, jest kluczowa. Dlatego naszym kolejnym krokiem będzie zacieśnienie współpracy z tymi jednostkami – napisał Michał Misan. W założeniu te działania mają do miasta przyciągnąć nowych turystów i inwestorów.

Pokazy podczas Elbląskiego Święta Chleba 2024. Fot. Mikołaj Sobczak, arch. portEl.pl

Wspólny bilet do kultury?

Kolejną "kulturalną" interpelacją z ostatnich dni jest ta przygotowana przez radnych klubu KO, Tomasza Budzińskiego i Iwonę Łuczak. Postulują oni zwiększenie dostępności instytucji kultury, a pomóc miałby w tym wspólny bilet do Galerii EL i Muzeum Archeologiczno-Historycznego.

- Taki bilet, jako korzystniejsza cenowo alternatywa dla dwóch oddzielnych wejściówek, mógłby skutecznie zachęcić do odwiedzenia obu instytucji, zwłaszcza przy odpowiedniej promocji bazującej na przedstawieniu eksponatów. Podobne rozwiązania zostały z powodzeniem wprowadzone w innych miastach, takich jak Łódź, Ciechanów czy Wrocław – piszą radni. Pytają o możliwość realizacji ich propozycji.

Zdaniem prezydenta Michała Missana pomysł "zasługuje na uwagę" i można w nim wziąć pod uwagę również wystawę Elkamera w Bibliotece Elbląskiej.

- Wprowadzenie „wspólnego biletu w elbląskich jednostkach kultury” jest uzasadnione nie tylko ze względów promocyjnych, ale również turystycznych. W pozytywny sposób wpłynie na atrakcyjność oferty kulturalnej naszego miasta, a tym samym, w dłuższej perspektywie czasowej, na zwiększenie frekwencji odwiedzin. Warto zauważyć, że miejskie instytucje kultury również widzą korzyści płynące z posiadania wspólnego biletu – pisze prezydent Elbląga. Wskazuje, że nie ma przeszkód formalno-prawnych, by takie rozwiązania wprowadzić, najpierw jednak należy uzgodnić takie kwestie, jak wspólny cennik, regulamin sprzedaży, rozliczanie i przekazywanie środków finansowych, podatek od towarów i usług etc..

- Pragnę również zaznaczyć, iż obecnie trwają prace nad wprowadzeniem Karty Mieszkańca, która finalnie przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności i dostępności miejskich instytucji kultury. Ewaluacja propozycji wdrożonych w ramach ww. karty będzie stanowić cenne źródło informacji do wykorzystania przy pracach nad wprowadzeniem wspólnego biletu w elbląskich jednostkach kultury – stwierdza prezydent Elbląga.