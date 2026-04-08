Randki ze Sztuką 60+. Po prostu zacznij

 Elbląg, Randki ze Sztuką 60+. Po prostu zacznij

Nie chcesz kolejnych zajęć, podczas których wszyscy wokół tworzą z rozmachem, a Ty zastanawiasz się, czy na pewno robisz to dobrze? To super - ten warsztat dokładnie taki NIE BĘDZIE.

Kiedy: 15 kwietnia 2026 roku, środa

Godzina: 13:00 – 15:00

Cena: 20 zł / osoba

Dla kogo: dla dorosłych 60+

Zapisy: e-mail helena@galeria-el.pl, w treści prosimy wpisać: “Randki ze Sztuką KWIECIEŃ”, imię, nazwisko oraz numer telefonu.

Z powodów technicznych zapisy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem maila.

Wysłanie wiadomości nie jest równoznaczne z uczestnictwem w warsztatach - jest nim otrzymanie od nas wiadomości z potwierdzeniem.

 

Spotkanie zostało pomyślane tak, aby dać Ci okazję twórczo się odblokować, pobudzić Twoją ciekawość i przypomnieć Ci, że sztuka to przede wszystkim dobra zabawa, a nie ocenianie efektu.

Czeka Cię seria artystycznych rozgrzewek i prostych wyzwań, które wywołają uśmiech na twarzy i to uczucie: "chcę więcej" oraz "ojej, mam ochotę porobić coś plastycznego!". Wszystko to w życzliwym gronie dającym wsparcie i dobrą energię.

 

Prowadzenie: Helena Wojciechowska

Identyfikacja wizualna: Anna Gawron


Reklama
 