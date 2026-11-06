Rarytas dla kolekcjonerów: Unikalny kalendarz z Komnickiem

Miłośnicy dawnego Elbląga mieli w czwartek (5 listopada) prawdziwe święto. W Kamieniczkach Elbląskich zaprezentowano niezwykły projekt łączący sztukę malarską z bogatą historią przemysłową naszego miasta. Zobacz zdjęcia z wernisażu.

W czwartek (5 listopada) w Kamieniczkach Elbląskich odbył się wyjątkowy wernisaż obrazów elbląskiej malarki Brygidy Gawron. Artystka zaprezentowała swoje obrazy – od nastrojowych akwareli po malarstwo olejne. Na płótnach można podziwiać różnorodne pejzaże: od bliskiego każdemu Elblążaninowi jeziora Drużno po skaliste i surowe wyspy Szkocji.

- Pokazałam m.in. siedem olejnych obrazów: pejzaże z jeziora Drużno oraz szkockiej wyspy Skye – opowiadała autorka. – Lubię te obrazy, kilka razy już je prezentowałam i uważam, że to moje najlepsze prace. Z perspektywy czasu widać też jednak zmiany w moim warsztacie. Dziś wyspy namalowałabym inaczej, bardziej w impresjonizmie. Można to zobaczyć, porównując starsze prace z najnowszymi pejzażami jeziora Drużno.

Prawdziwym wydarzeniem wieczoru była jednak premiera unikalnego kalendarza z samochodami Franza Komnicka, przygotowanego przez elbląskich pasjonatów historii skupionych wokół inicjatywy utworzenia Elbląskiego Muzeum Techniki i Przemysłu. To właśnie Brygida Gawron namalowała akwarelami klimatyczne sceny, które zostały wykorzystane w wydawnictwie. Oryginalne prace również można było oglądać podczas wystawy.

- Swoją uwagę skupiłam na latach 20. ubiegłego wieku, kiedy na elbląskich ulicach można było zobaczyć samochody produkowane w tutejszych zakładach – mówiła malarka. – Niektóre miejsca w mieście niewiele się zmieniły od tamtego czasu. To nie pierwszy raz, gdy maluję przedwojenny Elbląg, tym razem jednak głównym akcentem uczyniłam samochody Franza Komnicka. Podczas spacerów wyobrażałam sobie, jak musiał wyglądać rytm życia w dawnym, przemysłowym mieście.

Na kolejnych kartach kalendarza zobaczymy m.in. samochód osobowy na tle fabrycznych zabudowań przy dzisiejszej ul. Dojazdowej, autobus przy dawnym hotelu Dworcowym czy samochód wyścigowy na tle restauracji w Bażantarni. Niezwykłą gratką dla uczestników wernisażu była możliwość zakupu tzw. „serii zerowej” kalendarza, która różni się od wersji oficjalnej obrazem grudnia. Lokalni pasjonaci historii po otrzymaniu pierwszych egzemplarzy stwierdzili, że grudniowy kadr powinien wyglądać inaczej. W efekcie na rynek trafiło zaledwie kilkanaście unikatowych, różniących się ostatnim miesiącem egzemplarzy.

- W ten sposób promujemy bogatą historię przemysłową naszego miasta. Najprościej robić to poprzez przedmioty codziennego użytku: kalendarze, filiżanki czy bombki, po które każdy może z łatwością sięgnąć – podkreśla Michał Glock, główny organizator wydania kalendarza. – W przyszłym roku przypadają cztery ważne rocznice: 790-lecie powstania Elbląga, 190-lecie założenia pierwszego zakładu Ferdynanda Schichaua, 170. rocznica urodzin Franza Komnicka oraz 80-lecie wyprodukowania w Zamechu pierwszej turbiny. Mamy się czym chwalić, dlatego nasza przemysłowa historia warta jest stałego przypominania.

Wystawę obrazów Brygidy Gawron można oglądać do 13 listopada w Kamieniczkach Elbląskich. Wstęp wolny.