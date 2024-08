„Razem możemy wszystko”

- Dla kultury i lokalnej społeczności w małych miejscowościach można zrobić wszystko. Wystarczy tylko chcieć coś robić. Oczywiście trzeba mieć też zespół zgranych ludzi, by móc wspólnie pracować – mówi Maria Ignaciuk z Węziny w gminie Elbląg, jedna z trzech osób wyróżnionych przez ministrę kultury Hannę Wróblewską. Dyplomy za upowszechnianie i tworzenie kultury wręczono w piątek (30 sierpnia) podczas Sesji Rady Powiatu.

Ministra kultury wyróżniła trzy osoby z powiatu elbląskiego: odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymał ks. Józef Grochowski z parafii w Tolkmicku (nie był obecny na sesji), natomiast dyplomy Maria Ignaciuk z gminy Elbląg oraz Elżbieta Przybyłowska z gminy Godkowo.

Maria Ignaciuk od 30 lat uczy w Szkole Podstawowej w Węzinie, od 13 lat należy do Stowarzyszenia Dwie Wsie Dłużyna-Węzina. Od 20 lat jest strażakiem ochotnikiem OSP Więzina. Przyjaciele nazywają ją „człowiekiem-lokomotywą”. Jest liderką, która do działania umie zmotywować innych. Warsztaty kulinarne, pikniki rodzinne, dni dziecka z konkursami i nagrodami, turnieje tenisa stołowego, spotkania przy ognisku, to tylko niektóre z jej pomysłów docenionych przez Ministerstwo Kultury. Pani Maria podkreśla, że w małej miejscowości, nawet gdy nie ma się dużych pieniędzy, zrobić można wiele. Jednak nigdy w pojedynkę.

- Dla kultury w małych miejscowościach można zrobić wiele, można zrobić wszystko. To nie jest jednak sukces jednoosobowy. Bez strażaków z OSP, mieszkańców, młodzieży i dzieci ze szkoły nie mogłabym zrobić niczego. Tworzymy wszystko razem, nam zależy, aby robić coś dla innych. Pieniądze są ważne, bo bez nich się nie da, wiadomo. Jednak trzeba zacząć od chęci, potem można zdobywać pieniądze. Sporo można stworzyć nawet z funduszu sołeckiego – mówi Maria Ignaciuk.

Wyróżnienie trafiło m.in do Elżbieta Przybyłowskiej, fot. Mikołaj Sobczak

Elżbieta Przybyłowska jest dyrektorką Biblioteki Publicznej w Gminie Godkowo. Od 6 lat jest prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo ”Pomocna dłoń”. Stworzyła i koordynowała wiele projektów, między innymi dla seniorów.

- Co można zrobić dla kultury w małej miejscowości? Wiele. Przykład z ostatnich dni: 21 sierpnia otworzyliśmy cyfrową pracownię edukacyjną, na którą udało nam się pozyskać pieniądze z grantu. Oczywiście, że to zasługa całego mojego zespołu, wszystkich moi pracowników. Czego brakuje? Przede wszystkim przestrzeni, gdybyśmy mieli jeszcze jedno pomieszczenie..... Pieniądze to zawsze można zdobyć – podkreśla pani Elżbieta.

Odznaka ministra kultury księdzu Józefowi Grochowskiego zostanie wręczona podczas następnej Sesji Rady Powiatu w Elblągu.