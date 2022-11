Refleksja nad codziennością z prof. Rochem Sulimą

„Powidoki codzienności. Obyczajowość Polaków na progu XXI wieku” to rozwinięcie kultowej już „Antropologii codzienności” z 2000 roku. Na spotkanie wokół tej publikacji, z jej autorem prof. Rochem Sulimą – antropologiem, kulturoznawcą, krytykiem literackim i publicystą, zapraszamy we wtorek (15 listopada), o godz. 17 do sali kinowej Biblioteki Elbląskiej. Rozmowę poprowadzi Jacek Nowiński.

O książce „Powidoki codzienności” z opisu wydawcy: Dziś znika, szczególnie wśród młodszych pokoleń Polaków, udręka szarej codzienności, której kultura popularna nadaje powab czegoś niecodziennego, pożądanego świata spełnień, a nie elementarnych, surowych konieczności. Codzienność jest modna, zostaje zauważana w naszych rozmowach, wizualizuje ją nieustannie reklama. Staje się odmianą potocznej refleksyjności, jest mitopodobna, totalizująca, nadaje hybrydyczną formę tradycyjnym dziedzinom kultury, takim jak obyczaj, sztuka, religia, polityka, technika. Czy można dziś zatem mówić już o “upadku w codzienność”? Eseje zebrane w Powidokach codzienności podejmują zagadnienia, które mogłyby znaleźć się w klasycznych “opisach obyczajów”. Roch Sulima to emerytowany profesor UW. Kierował Zakładem Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał status profesora zwyczajnego w Instytucie Kultury i Komunikowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jako naukowiec zajmuje się antropologią codzienności, historią kultury i literatury polskiej XIX i XX w., antropologią kultur środowiskowych i światopoglądów potocznych. Otrzymał nagrodę im. Stanisława Piętaka za zbiór szkiców „Folklor i literatura”. Współpracował z licznymi czasopismami: „Regiony”, „Konteksty”, „Literatura Ludowa”, „Kultura Popularna”, „Literatura i Kultura Popularna”, „Prace Kulturoznawcze”, „Tematy z Szewskiej”, „Kultura Współczesna”, „Kultura na Pograniczach”, „Miasta”. Spotkanie odbywa się w ramach projektu „MOC książek – KsiążkoTerapia 2” – dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Aleksandra Buła, dział komunikacji społecznej, Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida