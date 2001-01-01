UWAGA!

"Rejs Sztuką" - malarska przygoda w Światowidzie

 Elbląg, "Rejs Sztuką" - malarska przygoda w Światowidzie

Miłośnicy sztuki, początkujący twórcy i wszyscy ci, którzy marzą o twórczym oderwaniu się od codzienności, mają niepowtarzalną okazję, by wziąć udział w wyjątkowych warsztatach malarskich "Rejs Sztuką".

Zajęcia odbędą się w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w dwóch częściach: 26 sierpnia oraz 2 września 2025 roku, w godzinach 17:00–19:00.

To propozycja zarówno dla osób związanych już z sekcją malarską, jak i dla tych, którzy dopiero chcą spróbować swoich sił z pędzlem w dłoni. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie – wystarczą chęci, otwartość na nowe doświadczenia i odrobina wyobraźni.

 

Co czeka uczestników?

Pod okiem prowadzących uczestnicy stworzą własne obrazy, które po zajęciach zabiorą do domu jako pamiątkę z tego artystycznego „rejsu”. To doskonały sposób na rozwijanie kreatywności i relaks w atmosferze wspólnego tworzenia.

 

Koszt udziału:

- 150 zł – dla osób spoza sekcji malarskiej

- 100 zł – dla uczestników sekcji malarskiej działającej przy CSE Światowid

 

Zapisy:

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto się pospieszyć! Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem: +48 55 611 20 85

 

Nie przegap tej okazji – daj się porwać artystycznej przygodzie i zanurz się w świecie kolorów, form i kreatywności. "Rejs Sztuką" to idealny sposób, by twórczo zakończyć lato!

